Prof Dr. Birol Yeşilada: Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir B-Planı var

Yenidüzen Gazetesi’ne konuşan Portland State Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Çağdaş Türk Çalışmaları Merkezi ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof Dr. Birol Yeşilada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeşilada’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Güneyde seçimler ön plana çıkmış görünüyor ve bir milliyetçilik havasına büründüler. Enosis plebisityile ilgili karar da öyle ortaya çıktı

“Çözüm istemeyen taraflar aniden bir gol attılar. Çok iyi bir ortam varken her taraf buz kesti. İki tarafın hayırcıları sanki işbirliği yaptı

Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir B-Planı var bu da kuzeyi Türkiye’ye bağlamaktır. Bunu hafife almayınız. Yıllardır bu plan orada bekliyor

Türkiye’de olduğu gibi yavaş yavaş sindire sindire Kuzey Kıbrıs’ı da değiştirmek istiyorlar

Korkunç bir hayal kırıklığı var. Kıbrıslı Rumlar bunu anlayamıyorlar