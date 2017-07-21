Prof. Dr Sözen'den Çatışma Uyarısı!

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi Başkanı Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözen, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz ve sondaj gerginliği ile tarafların birbirlerini suçlama oyunu üzerinden süreci değerlendirdi.

Sözen,Türkiye’nin sondaj çalışmalarının bir taraftan Kıbrıslı Türklerin adanın etrafındaki doğal kaynaklarda var olan haklarına,bir taraftan da Türkiye’nin kara sularından kaynaklanan haklarına bağladığını söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının da kendine göre bu konuda “rasyonel” bir yol haritasının olduğunu vurgulayan Sözen,tüm bunlarla ilgili uluslarası hukukun da resmi bir şekilde kullanıldığını ifade ederek,her iki tarafın da argümanlarını bu şekilde desteklediğini kaydetti.

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