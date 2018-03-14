Prof. Dr. Norbert Pap DAÜ’de seminer verecek

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın (Muhteşem Süleyman) kayıp mezarının bulunmasını sağlayan araştırmayı yürüten Macar ekibin başındaki, Macaristan’ın Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin (KPM) davetlisi olarak seminer verecek.



Seminer, 16 Mart Cuma günü saat 14.30’da, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, BEA 5 numaralı odada yer alacak.



Prof. Pap DAÜ’de vereceği seminerde, Sultan Süleyman’ın türbesini ararken kullanılan yöntemleri ve süreci aktaracak.