HABER KIBRIS

Protez bacağına dünyayı yazıyor!

ABD'nin Philadephia kentinde yaşayan Devon Gallagher, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle bacağını kaybetti. Genç kadın protez bacağına gittiği şehirlerin adını yazmaya başlayınca sosyal medyada ilgi topladı

24/07/2017

Protez bacağına dünyayı yazıyor!
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ABD'nin Philadephia kentinde yaşayan Devon Gallagher, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle bacağını kaybetti. Genç kadın protez bacağına gittiği şehirlerin adını yazmaya başlayınca sosyal medyada ilgi topladı.

Gezdiği şehirlerde kendi değişiyle “kara tahta”sıyla poz veren Gallagher, “Söylenmeyi, sağa sola sarmayı bırakın da hareket edin! Hayal edin!” diye konuşuyor.

Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Gallagher'in Avrupa seyahatine takipçileri günbegün eşlik etti.Protez bacağına dünyayı yazıyor

Genç kadın üniversitede de engellilerin hakları için mücadele ediyor.Protez bacağına dünyayı yazıyorProtez bacağına dünyayı yazıyor



TAGS: abd, protez bacak, Philadelphia
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