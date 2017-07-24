Protez bacağına dünyayı yazıyor!

ABD'nin Philadephia kentinde yaşayan Devon Gallagher, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle bacağını kaybetti. Genç kadın protez bacağına gittiği şehirlerin adını yazmaya başlayınca sosyal medyada ilgi topladı.

Gezdiği şehirlerde kendi değişiyle “kara tahta”sıyla poz veren Gallagher, “Söylenmeyi, sağa sola sarmayı bırakın da hareket edin! Hayal edin!” diye konuşuyor.

Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan Gallagher'in Avrupa seyahatine takipçileri günbegün eşlik etti.

Genç kadın üniversitede de engellilerin hakları için mücadele ediyor.