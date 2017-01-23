Psikolojimiz bozuldu

Geçtiğimiz yıl içinde 18 bin 540 kişinin ‘psikolojik rahatsızlık’ nedeniyle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurduğu ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta genellikle kalp ve kanser hastalıklarındaki artışlar konuşulurken, psikolojik rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuranların sayısındaki patlamanın dikkatlerden kaçtığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre; geçtiğimiz yıl içinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvuranların sayısı 18 bin 540 kişiye ulaştı. Özel kliniklere ve yurt dışındaki hastanelere başvuranların sayısı ise bilinmiyor.

Diyalog muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Dr.Abidin Akbirgün, tedavi amaçlı başvuru yapanlardan 4 bininin çocuk olduğunu belirtirken; 122 tanesi madde kullanımı bozukluğu, 113’ü de şizofreni olmak üzere 314 kişinin de yatılı tedavi gördüğüne dikkat çekti.

Akbirgün, ülkemizde uyuşturucu ve madde bağımlılığından dolayı son 5 yılda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi görenlerin sayısında yüzde 68 oranında artış olduğu bildirdi.

Abidin Akbirgün, Diyalog’a yaptığı açıklamada, bugün hastanede tedavi görenlerden çok, dışarıda kişilik bozuklukları olan bireylerin daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Hastanede çalışan personel sayısının yetersiz olduğuna işaret eden Akbirgün, 1932 yılından kalan Ruh Sağlığı Yasası’nın da değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber: Çiğdem Aydın | Diyalog | Haberin Tamamı İçin Tıklayın



