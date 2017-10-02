Puanla tanıştılar: 0-0

Bölge derbisinde Yalova ile Baf Ülkü Yurdu golsüz berabere kaldı ve ligdeki ilk puanlarını elde ettiler

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi **, Fatih Bardakçıoğlu **, Necmi Bulut **

Yalova: Orçun **, Uche **, Mithat **, Mahmut **, Akafor *, Adjeman *, Ali **, Buğra * (Dk.56 Selçuk *), Veli **, Ulaş * (Dk.56 Ali Karayel *), Tufan **

B.Ü. Yurdu: Erdoğan ***, Mustafa **, Arif *, Fikri **, Azat **, İltaç * (Dk.72 Hasan **), Hamis * (Dk.72 Hüseyin *), Joseph **, Lawal ***, Ahmet **, Felix * (Dk.45+1 Berk **)

K-Pet Süper Lig’in 2. haftasında oynanan bölge derbisinde Yalova ile Baf Ülkü Yurdu 0-0 berabere kaldı.

Yalova’nın cezası nedeniyle Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki takımın da çabaları 90 dakika boyunca sonuç getirmedi ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Taraflar haftayı 1’er puanla kapatarak ligdeki ilk puanlarını elde ettiler.

Önemli anlar

dakikada topla ceza alanı içerisinde buluşan Buğra’nın tehlikeli vuruşunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. dakikada gelişen Ülkü Yurdu atağında Felix’in şutunda top önce defansa sonra da yan direğe çarpıp kornere gitti.

İlk yarı golsüz geçildi.

dakikada Tufan’ın kullandığı köşe vuruşunda Mahmut boş pozisyonda kafayla topu üstten dışarı attı. dakikada Uche’nin doksana giden topunda kaleci Erdoğan aynı güzellikte topu çelmeyi başardı. dakikada Joseph rakiplerinden sıyrıldı, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu yandan dışarı yolladı.

90+1. dakikada Hasan’ın arka direğe ortasında topla boş pozisyonda buluşan Berk topu dışarı gönderdi.

Karşılaşmada 0-0 sona erdi.

FOTOĞRAF: GÜRSEL KARAGÖZLÜ