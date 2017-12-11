Putin emir verdi! Rus ordusu...

Hmeymim'deki Rus askeri üssüne sürpriz ziyaret yapan Rusya Devlet Başkanı, Şam rejiminin lideri Esad'la bir araya geldi. Reuters haber ajansı, Putin'in Rus birliklerine iç savaş ülkesi Suriye'den çekilme talimatı verdiğini bildiriyor.

Bugün akşamüstü Ankara'ya gelmesi beklenen Rusya lideri Vladimir Putin, Mısır'a giderken Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin'i taşıyan uçak, Akdeniz kıyısındaki Rus üssü Hmeymim'e indi.

Kremlin, Putin'in Şam rejimi lideri Beşar Esad'la görüştüğünü bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Putin'in Rus birliklerine iç savaş ülkesi Suriye'den çekilme talimatı verdiğini bildiriyor.

Eylül 2015'ten itibaren Suriye ordusuna doğrudan destek veren Rusya, terör örgütü IŞİD'in Suriye topraklarından temizlenmesinde önemli bir rol üstlendi.

Rusya, Türkiye ve İran, iç savaş ülkesinde önce çatışmasızlık bölgeleri, ardından da ateşkes ilan etti.