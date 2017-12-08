HABER KIBRIS

Putin, Pazartesi Türkiye’ye gidiyor

08/12/2017

Putin, Pazartesi Türkiye’ye gidiyor
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, Kudüs konusundaki son gelişmeler ve Suriye’deki durum ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftaya Ankara’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirecek.

Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, 11 Aralık Pazartesi Türkiye’ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



TAGS: putin, türkiy, rusya
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