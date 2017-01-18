Putin:‘Belgeleri sızdıran fahişeden beter’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’in elinde ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a şantaj yapabilecek ‘belge ve uygunsuz görüntüler’ olduğuna dair iddialara sert çıktı.

İddiayı ortaya atanlar için “Fahişelerden beterler” diyen Putin, Trump’ın Rusya’ya geldiği dönemde siyasete atılmadığını anımsatarak, “İstihbarat yetkilileri, her Amerikalı milyarderi takip edemez, bu tamamen saçmalık” dedi.

‘İHTİYACI YOK’

Açıkça sahte belgeleri yayınlayanların, seçilmiş başkanın meşruluğunu sarsmaya çalıştığını kaydeden Putin şöyle devam etti:

“En başta o (Trump) bir yetişkin, ikinci olarak, hayatı boyunca güzellik yarışmaları düzenlemiş ve dünyanın en güzel kadınlarıyla birlikte olmuş bir adam. ‘Ahlaki değerleri düşük’ kızlarımızla buluşmak için –Ki onlar dünyanın en iyileri olmalarına rağmen- bir otele kaçmış olduğunu hayal edemiyorum”.

Putin, giderayak Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararları alan ABD Başkanı Barack Obama için de, “Bazı insanlar giderken ‘güle güle’ der. Bazıları demez. Obama bu ikinci tip insanlardan” dedi.