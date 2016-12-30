Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

NORMALLEŞMEDEN MEMMUNİYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki zor dönemin ardından, Türk-Rus iş birliğinin tüm alanlarda kademeli olarak normalleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik verimli iş birliğine devam edeceğini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararası sorunları iki ülke halklarının yararına ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde çözmek için aktif iş birliğinin sürdürüleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.