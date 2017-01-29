Quaresma’yı Fenerbahçe’ye o önermiş

Aziz Yıldırım'ın açıkladığı Fenerbahçe-Quaresma ilişkisinde yeni bir boyut ortaya çıktı. Menajer Elif Sözeri'nin Fenerbahçe'ye, "3,5 milyon Euro'ya Quaresma'yı getiririm" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım ilk defa isim verdi, “Beşiktaşlı Quaresma bize gelmek istiyor ama almayacağım” dedi. Ortalık karıştı. Beşiktaş’ın görüşmelerde devre dışı bıraktığı menajer Elif Sözeri’nin “3.5 milyona onu FB’li yaparım” dediği bildirildi.

Son 2 sezondur sürekli transferde karşı karşıya gelen F.Bahçe ile Beşiktaş arasında yeni bir krize sebep olan ‘Ricardo Quaresma Olayı’nın arka yüzü gün ışığına çıkmaya başladı. Daha önce de “Bazı Beşiktaşlı futbolcular bize gelmek istiyor” diyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün ilk kez Divan Kurulu’nda Quaresma’nın ismini verdi. Şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş Kulübündeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor şu anda. Başkanı iyi dinlesin.

BAŞKALARI DA VAR İSİM VERİRİM

Quaresma avukatıyla bizi aradı 1.5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. ‘Transfer olmak istiyor’ dediler. Teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Gitmiş kulübüne ‘Bir gazeteciden duydum, F.Bahçe teklif etti’ diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince. İstiyorlarsa isimlerini söylerim ama yazık o çocuklara.”

Q7 DUYUNCA RESTİNİ ÇEKTİ

Yıldırım’ın bu sözlerle kastettiği kişinin, FIFA menajeri Elif Sözeri olduğu anlaşıldı. Beşiktaş’ın Quaresma ile yaptığı görüşmelerde devre dışı bırakılan ve buna kızıp, F.Bahçe’nin kapısını çalan Sözeri, “3.5 milyon euro verirseniz Quaresma’yı size getiririm” teklifi yaptı. Sözeri’nin bu tavrı, Quaresma’nın da tepkisini çekti. Olayı öğrenen Portekizli, “Türkiye’de Beşiktaş’tan başka kulüpte oynamam” diyerek Elif Sözeri’ye restini çekti.

Q7’NİN MENAJERİ COSTA: ASLA FENER’E GİTMEZ

Quaresma’nın Portekizli menajeri Rui Costa da yaşanan gelişmeleri ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Quaresma’nın başka bir takıma teklif edilmesi söz konusu değil. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, F.Bahçe’de asla oynayamaz. Ne F.Bahçe’ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aziz Yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo, Beşiktaş’ın oyuncusudur. Hep bu şeklide kalacaktır.”

TEK FORMA GİYERİM O DA SİYAH BEYAZ

Quaresma’nın Portekizli menajeri Rui Costa da yaşanan gelişmeleri ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Quaresma’nın başka bir takıma teklif edilmesi söz konusu değil. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, F.Bahçe’de asla oynayamaz. Ne F.Bahçe’ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aziz Yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo, Beşiktaş’ın oyuncusudur. Hep bu şeklide kalacaktır.”

ORMAN’DAN BA’LI CEVAP

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman suskunluğunu salı bozuyor. Kulüpten yapılan açıklamada Orman’ın salı günü saat 14.30’da Vodafone Arena’da toplu imza töreni yapıp, gündemi değerlendireceği bildirildi. Demba Ba’nın da bu toplantıda olması bekleniyor. Orman son dönemde Aziz Yıldırım’ın iddialarına karşı suskun kalmıştı.

Akşam