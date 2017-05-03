Queen Mary 2 Kıbrıs'a ikinci ziyaretini yaptı

Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Queen Mary 2, hafta sonu bir günlük ziyaret için DP World Limasol limanına geldi.

2bin500 yolcusuna sahilde keyif yaptırmak için bir şans veren gemi Cuma günü limana demirledi

Yolcular, Kolossi, Kourion, Baf, Omodhos ve Lefkoşa'yı gezmek için terminalden 50 otobüse binerken, diğerleri Limasol'u keşfetti.

1,200 kişilik mürettebat ve 345 metre uzunluğundaki dev gemi, saat 15'de Limasol'dan ayrıldı ve Akdeniz boyunca yolculuğuna devam etti.

DP World Limasol Genel Müdürü Charles Meaby şunları söyledi: "Queen Mary 2'ye hizmet etmek bir ayrıcalıktı.

Queen Mary 2'nin Kıbrıs'ı ikinci ziyareti. Gemi en son Nisan 2016'da Limasol'a gelmişti

HK AJANS