Rahatça Gülümse

Diş Hekimi Dr.Dt. Esra Silahtar, uluslararası eğitim ve yayınları takip ederek, mesleğinin zirvesine yerleşmiş bir isim. İnsanların hayatlarına dokunuyor, özgüvenle ve rahatça. Yurt içi ve yurt dışında doktorların ve teknisyenlerin katıldığı eğitimlerde, başta gelen isimlerden. 20 yıllık klinik tecrübesi olan bir isim. Esra Silahtar, tüm meslek hayatı boyunca laminalar ve estetik diş hekimliği üzerine yoğun çalışmalarda bulundu. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde kurucusu olduğu klinikte hizmet veren Silahtar, "İnsanları güldürüyoruz" diyor. Kıbrıs'tan da yoğun olarak ziyaret edilen Esra Silahtar sorularımıza şöyle yanıt veriyor.

-Estetik diş hekimliği uygulamaları kişilere neler vaat ediyor?

Aslında tüm bu uygulamalar kişilere istedikleri gibi dolu dolu gülüşler vaat ediyor. Sonrasında bu gülüşlerin başlattığı etki insanların daha sosyal, daha özgüvenli ve daha başarılı olmalarını sağlıyor. Kişilerin özgür gülebilmelerini sağlarken özgüvenlerini arttırıyor. Bu da daha başarılı iş hayatı da kolay yeni insanlarla.

-Siz bu anlamda estetik diş hekimliği kapsamında neler yapıyorsunuz?

Güzel bir gülümseme için özel sistemler ile dişleri beyazlatıyoruz, dişlerden neredeyse hiç aşındırmadan çok ince porselen yapraklar (plakalar) şeklinde Porselen laminat veneerler uyguluyoruz. Daha büyük değişikliğe ihtiyacı olan bireylere Zirkon restorasyonlar ve implant tedavileri uyguluyoruz. Porselen laminalar ve implant başta olmak üzere kişiyi daha güzel bir gülümsemeye kavuşturacak bir çok uygulama yapıyorum.(yapıyoruz) Burada hastamızın sahip olduğu gülüş ve ulaşmak istediğimiz gülüş çok önemli rol oynuyor. Nelere ihtiyacımız olacağını değerlendiriyoruz. Bazen tek bir uygulama ile muhteşem bir sonuca ulaşabilirken bazen bir kaç uygulamayı bir arada yapmamız gerekiyor.

-Gülüş tasarımı veya gülüş estetiği nedir?

Gülüş tasarımı size özel yani yüzünüze, karakterinize uygun gülümsemeye ulaşabilmek için yapılan tüm çalışmalardır. Bu çalışmalarda öncelikle mevcut durumunuz değerlendirilir. Ardından size uygun olacak gülüş üzerinde çalışılır. Bu gülüşe ulaşmak için gereken işlemler belirlenir. Hedeflediğimiz gülüş, dişlerinizde hiçbir işlem yapmadan mock up dediğimiz bir maket çalışma ile ağzınıza aktarılır. Bu işlem sayesinde dişinizin son halini daha yaptırmadan değerlendirebilmiş olursunuz. Yeni gülüşünüze karar verdiğinizde ise gereken işlemler yapılmaya başlanır.

-Porselen lamina uygulamasının diğerlerinden farkı nedir?

Sanıyorum bu soruyu fark değil de avantaj olarak yanıtlamak daha doğru olur. En büyük avantajı doğal diş gibi görünen kendi dişinizi koruyarak uygulanan bir yöntem olmasıdır. mevcut diş dokunuzu korumasıdır diyebilirim. renkte ve şekilde rahatça hazırlayabilmemiz, hiç bir zaman renk değiştirmemeleri, uzun ömürlü olmaları da önemli avantajlarından. Dişlerinizde bazen çok küçük aşındırmalarla bazen de hiç aşındırma yapmadan tedaviyi bitiriyoruz. Porselen olmaları daha dayanıklı olmalarını sağlıyor. Oldukça fazla renk seçeneğimiz oluyor ve renkleri değişmeden çok uzun yıllar kullanılabiliyor. Lekelenmeye ve aşınmalara karşı dirençliler ve en önemlisi porselen laminalar ile dişteki kırık ,çatlak , büyük dolgular ve renklenmeler kolaylıkla restore edilebiliyor.

-Dayanıklılık süresi nedir?

Teorik olarak yapılan her tedaviye biçilmiş bir ömür var evet. İşin ehli kişilerce yapılan laminalar için literatürde geçen süre ise yaklaşık 10 yıl. Fakat pratik yaşamda durum biraz daha değişiyor. İyi bir ağız bakımı ve düzenli kontroller ile 20 (15 yıldır) yıldır laminalarını ilk günkü gibi kullanan hastalarım var.

-Hastanın böyle bir uygulamaya ihtiyacı olduğu nasıl belirlenir?

Gülümsemelerin değerlendirilmesinde dünya standartlarında bazı kriterler var. Biz kişinin gülümsemesini bu standartlar ile inceliyoruz. Bununla birlikte hastalarımızın da bu ihtiyaçlarının farkında olduğu zamanlar oluyor. Fotoğraflarda rahat gülememeleri, yakın mesafeden kimse ile sohbet edememeleri, ilk defa karşılaştıkları kişilerde dişlerini gizleme istekleri gibi. Bunu değerlendirebilmek için objektif bir çok kriterimiz var tabi. Dişlerin rengi, şekli, boyu, dizilimleri, eksiklikleri , fazlalıkları, doğuştan veya sonradan oluşan defektler, dişlerin diş etleri ve dişlerin dudak ile olan ilişkileri hatta dişlerin bütün yüze göre olan konumları ve uyumları gibi. Fakat daha önemli bir kriter hastanın hissettikleri ve istedikleri.

-Gülüş tasarımının en büyük avantajı nedir? Hastanın üzerinde nasıl bir etkisi oluyor?

Kişi özgürleşiyor. Kendinden emin, gülümsemesinde ki pozitif enerjiyi bilen kişi kendinden daha emin hayatına devam ediyor. Size özel tasarlanmış kocaman dolu dolu gülüşler sunuyor aslında en büyük avantajı bu. Sonuca bakıldığında ise hastaların hayat başarılarını arttırıyor diyebiliriz. Mesela gülüş tasarımı yaptığım her hastam kontrole geldiğinde ‘’Eskiden şunu yapamıyordum ya yaptım biliyor musunuz?’’ gibi bir cümle kuruyor. Herkes kendine göre bir gelişme kaydetmiş ve mutlu bir şekilde geliyor. Onların bu mutluluğunu beraber yaşıyorum ve böyle olması beni de tarif edilemeyecek kadar mutlu ediyor.

-Bu uygulamayı kimler yaptırmalı kimler yaptırmamalı?

Gülüş tasarımı diye bahsettiğimiz şey bir süreç ve uygulamalar bütünü. Tek bir işlem değil yani. Dolayısıyla ‘’ Şu kişiler yaptırmamalı.’’ demek çok yanlış olur. Kimlerin yaptırması gerektiğine gelirsek; gülüşü ile ilgili aklında ufak bile olsa soru işareti olan, gülüşünü daha güzel ve daha kişisel hale getirmek isteyen herkes doktoru ile görüşmeli.

-Gülüş tasarımı ne kadar sürede yapılır ve ortalama fiyatları nedir?

7-10 gün gibi bir sürede yapıyoruz genellikle. Fiyatı da yapılması gereken işlemlerin durumuna göre değişmekle birlikte insanın hayatına kattığı pozitif etkiler düşünüldüğünde yüksek bir tutar olmuyor. Dilediğince gülmek paha biçilemez

-Bir çok tanınmış ismin de bu uygulamayı kullandığını söyleyebilir miyiz? Tercih sebebi neler oluyor? Doğal görünümü en büyük sebebi diyebilir miyiz?

Tabi ki. Mevcut dişlerinizde hiç işlem yaptırmadan size özel ve güzel bir gülüşe sahip oluyorsunuz. Gülüşünüz o kadar doğal ve sizden oluyor ki genellikle yeni tanıştığınız insanlar yaptırdığınızı anlamıyorlar.

-Gülüş tasarımına olan ilgi gittikçe artıyor mu? Sizin bu konudaki gözleminiz nedir? Talep ne durumda?

2 yıllık mesleki deneyimimle bu soruya cevap veremedim. Her geçen sene kişiler bilinçlendikçe tedavilerde beklentileri de değişiyor. Son yıllarda estetik yaklaşımlar her yaştan kadın ve erkeğin daha fazla ilgi alanına girer oldu.

-Hastalar en çok kim gibi bir gülüşe sahip olmak istiyorlar? Size gösterdikleri bir ünlünün fotoğrafı var mı?

Bu çok değişiyor. Kişiler genellikle kendilerine daha yakın buldukları ünlülerin dişlerini istiyorlar doğal olarak. Bana en fazla gelen istekler Anne Hathaway diyebilirim.