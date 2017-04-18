Rahatça gülümseyebiliyor musunuz?

Bazıları gülümsemeyi, “dünyadaki en yaygın bulaşıcı hastalık” olarak nitelendiriyor. Gülümsemek vücuda çok sayıda olumlu etki yapıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalbi hastalıklardan koruyor, mutluluk hormonunu arttırırken stres hormonunun salgılanmasını yavaşlatıyor, insanı özgür ve güçlü kılıyor. Peki gülümserken yeterince özgür müsünüz?

“Özgüvenle gülümsemek kadar etkili bir güç yoktur” diyen Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, gülümsemenin, kişinin imzası gibi olduğunu söylüyor.



Ancak bazı nedenlerle bazen gülümsemeler kısıtlanabiliyor. Rahat ve özgür gülümseyememek; sosyal ilişkileri ve özgüveni zedeleyebiliyor.



Kışlaoğlu’na göre ise sağlıklı ve güçlü gülüşlere sahip olmak sanıldığı gibi zor değil. Dişe yapılan küçük müdahalelerle özgürce gülümsemek mümkün. Bu müdahalelerden biri de lamine diş uygulaması:



“Lamine diş, daha önce porselen yapılmamış sağlıklı bir dişin üzerine istenilen renkte ve formdaki dişin bazı kimyasal maddelerle yapıştırılan (takma tırnak gibi) ince seramik porselenlerdir. Laminate veneer, tamamen porselenlerden oluştuğundan doğal diş görünümüne sahiptir. Pürüzsüz bir yüzeye sahiptirler. Üstelik lamine diş yaptırmak kısa süreli bir işlemdir. Kısa zamanda isteğiniz o muhteşem gülüşe sahip olmak için en iyi alternatiftir.”



Birçok hastasının istediği doğal ve sağlıklı gülüşe bu yöntemle kavuştuğunu söyleyen Uzman, doğru ve profesyonel uygulamalarla kişilerin kaybettikleri özgüveni geri kazandıklarını ifade ediyor.

SABAHLARI YAPILMASI GEREKEN İLK İŞ!



Sabah yapılması gereken ilk işin gülümsemek olması gerektiğini aktaran Kışlaoğlu, “Gülümseyin ki her gün sizin için güzel bir başlangıç olsun. Güzel başlangıçlar yepyeni fırsatları beraberinde getirsin. Siz yeter ki korkmadan, özgürce gülümseyin!” diyor.