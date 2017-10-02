Rahatsızlanarak hastaneye gitti; uyuşturucudan tutuklandı

UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da rahatsızlığı gerekçesiyle özel bir hastaneye giden H.A. (K-23), uyuşturucu madde kullandığını söyledikten sonra üzerinde uyuşturucu madde bulunması gerekçesiyle tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer polisiye haber...

LOKMACI KAPISI’NDA SAHTE KİMLİK TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Lefkoşa’da Lokmacı Giriş Kapısında bir kişi, muhaceret görevlisine işlem yapılması için başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, C.Ü.(E-23) dün Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda üzerinde kendi fotoğrafı bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş Bulgaristan kimliğini tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.