Rallide heyecan İskele’ye taşınıyor

2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan İskele Festivali kapsamındaki İskele Rallisi 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında İskele’de yapılıyor. Ana Sponsorluğunu Kottitaş Turizm’in üstlendiği İskele Rallisi’nde 16 ekip mücadele edecek. Yarın 17.00’de İskele Meydanı’ndan start alacak olan rallide startın ardından Harita Etabı 17.20’de başlayacak. 9 Temmuz Pazar günü ise önce iki kez art arda Topcuköy Etabı geçilecek. İlk etap 09.40’ta ve ikinci etap 10.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. 30 dakikalık servisin ardından bu kez İskele Etabı geçilecek. İskele Etabı’nın ilk geçilişi 12.30’da, ikinci geçilişi ise 13.20’de başlayacak. Yine 30 dakika servisin ardından bu kez Harita Etabı 15.00’de geçilecek ve 17.30’da Makenzi Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile 9.İskele Rallisi sona erecek.

Seyirci Noktaları:

Harita Etabı; Lefkoşa-İskele Yolu üzerinde Altınova kavşağı bölgesinde bulunan ormanlık alandan izlenebilir. Topçuköy Etabı; İskele Altınova yolu üzerinde, Asfalt atlama noktasından izlenebilir. Dileyen seyirciler Topçuköy’den de etabın finiş noktasını izleyebilirler. İskele Etabı; İskele’den Topçuköy’e giden yolun ikinci kilometresinde sol tarafta etap takip edilebilir. İskele Etabı’nı, İskele girişinde bulunan köprüden üzerindeki tepeden de izleyebilirsiniz.

Yarış kayıt listesi

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Rauf Denktaş Derviş Savarona Ford Fiesta R5 2

2.Yusuf Cambaz Ahmet Behlül Honda Civic 4

3.Mehmet Yücel Mehmet Mişon Ford Fiesta S2000 2

4.Deniz Fahri Barış Kalfaoğlu Ford Fiesta R2 4

5.Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo 6 1

6.Bora Manyera Cem Çerkez Ford Fiesta R5 2

7.Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo 9 N

8.İbrahim Yolcu Argün Enver Alibaba Suzuki Swift 4

9.Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 N

10.Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 1

11.Mustafa Bulutoğluları Nebil Öneral Ford Fiesta WRC 1

12.Sadık Bilgimer Mustafa Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 4 1

13.Özgür Turan Mustafa Zaim Fiat Palio 4

14.Aktan Pala Alkan Pala Citroen Saxo 4

15.Abdullah Topal Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo 8 N

16.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç Landrover Tomcat T

17.Bahadır Gülok – Subaru Impreza –

18.Mustafa Yarkıner – Mitsubishi Lancer Evo 6 –