HABER KIBRIS

Rallide heyecan İskele’ye taşınıyor

07/07/2017

Rallide heyecan İskele’ye taşınıyor
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2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan İskele Festivali kapsamındaki İskele Rallisi 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, 8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında İskele’de yapılıyor. Ana Sponsorluğunu Kottitaş Turizm’in üstlendiği İskele Rallisi’nde 16 ekip mücadele edecek. Yarın 17.00’de İskele Meydanı’ndan start alacak olan rallide startın ardından Harita Etabı 17.20’de başlayacak. 9 Temmuz Pazar günü ise önce iki kez art arda Topcuköy Etabı geçilecek. İlk etap 09.40’ta ve ikinci etap 10.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. 30 dakikalık servisin ardından bu kez İskele Etabı geçilecek. İskele Etabı’nın ilk geçilişi 12.30’da, ikinci geçilişi ise 13.20’de başlayacak. Yine 30 dakika servisin ardından bu kez Harita Etabı 15.00’de geçilecek ve 17.30’da Makenzi Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile 9.İskele Rallisi sona erecek.

Seyirci Noktaları:

Harita Etabı; Lefkoşa-İskele Yolu üzerinde Altınova kavşağı bölgesinde bulunan ormanlık alandan izlenebilir. Topçuköy Etabı; İskele Altınova yolu üzerinde, Asfalt atlama noktasından izlenebilir. Dileyen seyirciler Topçuköy’den de etabın finiş noktasını izleyebilirler. İskele Etabı; İskele’den Topçuköy’e giden yolun ikinci kilometresinde sol tarafta etap takip edilebilir. İskele Etabı’nı, İskele girişinde bulunan köprüden üzerindeki tepeden de izleyebilirsiniz.

Yarış kayıt listesi

Pilot                                      Co-Pilot                Araç                                                     Sınıf

1.Rauf Denktaş                   Derviş Savarona Ford Fiesta R5                                     2

2.Yusuf Cambaz                                Ahmet Behlül      Honda Civic                                        4

3.Mehmet Yücel                 Mehmet Mişon    Ford Fiesta S2000                              2

4.Deniz Fahri                       Barış Kalfaoğlu   Ford Fiesta R2                                     4

5.Mehmet Karaoğlan        Mehmet Coşar    Mitsubishi Lancer Evo 6                   1

6.Bora Manyera                 Cem Çerkez         Ford Fiesta R5                                    2

7.Mehmet Çocuk                               Ahmet Akbıçak  Mitsubishi Lancer Evo 9                   N

8.İbrahim Yolcu Argün     Enver Alibaba     Suzuki Swift                                        4

9.Mehmet Kamiloğlu         Rasım Çetinkaya               Mitsubishi Lancer Evo 10                 N

10.Cahit Yetkili                   Harun Çakır        Mitsubishi Lancer Evo 9                   1

11.Mustafa Bulutoğluları Nebil Öneral         Ford Fiesta WRC                                               1

12.Sadık Bilgimer               Mustafa Nalçakanoğlu     Mitsubishi Lancer Evo 4   1

13.Özgür Turan                   Mustafa Zaim     Fiat Palio                                              4

14.Aktan Pala                     Alkan Pala           Citroen Saxo                                       4

15.Abdullah Topal             Mehmet Çağla    Mitsubishi Lancer Evo 8                   N

16.Serhat Karaoğlan          İsmail Karataç    Landrover Tomcat                             T

17.Bahadır Gülok                              –             Subaru Impreza                                 –

18.Mustafa Yarkıner                        –              Mitsubishi Lancer Evo 6                  –



TAGS: Rallid, heyecan, İskele
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