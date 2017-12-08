Rallide şampiyonlar ödüllerini aldı

Gecede Tüm Sponsorlara ve İlgi gösteren basına teşekkür plaketleri verilirken, 2017 Tırmanma Şampiyonları Deniz Denner ve Ömer Topçu ‘ya ve 2017 Ralli Şampiyonları Rauf Denktaş ve Derviş Savarona ‘ya Ödüllerini KKTOK Başkanı Tigin Kişmir takdim ederken, Takımlar Şampiyonu MRB Racing Team’e de Ödüllerini KKTOK Asbaşkan Mahmut Sezinler verdi. Ayrıca Gecede 2017 Cyprus Rally de başarı göstermiş Sporcularımıza da ödüller verildi.

Şeker Sigorta Kuzey Kıbıs Tırmanma Şampiyonasında ise E1 de Bora Manyera, E2 de Deniz Denner , E3 de Kemal Topçuoğlu,E4 de Doğa Koyuncu,S1 de Mazhar Ünal, S2 de Grigoris Arygirou ve T1 de Hüda Hüdan şampiyon oldular.

2017 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sezon sonu Sınıf N de Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak , Sınıf 1 de Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar , Sınıf 2 de Rauf Denktaş-Derviş Savarona , Sınıf 4 de Deniz Fahri – Barış Kalfaoğlu, Sınıf T2 de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ve Gençler Şampiyonasında İbrahim Argün – Enver Alibaba Şampiyon oldular.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından internet üzerinde halk oylamasına sunulan yılın başarılıları anket sonuçları da baloda açıklandı ve ödüller sahiplerine dağıtıldı.

Buna göre yılın ralli fotoğrafı Seda Ahiskal İşegüven, Tırmanma Fotoğrafı Niyazi Yorgancıoğlu,Yılın Rall Sürücüsü Deniz Fahri,Yılın Tırmanma Sürücüsü Doğa Koyuncu , Yılın Co-pilotu Derviş Savarona ve yılın jump ödülü Deniz Fahri ve Barış Kalfaoğlu’nun oldular.