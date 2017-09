Rampa REZALETİ!

Freni patlamış TIR’ların kaçış yolu olarak kullandıkları yol neredeyse yok. Dünyada kaçış rampası olarak bilinen yol bizim ülkemizde kum havuzu olarak niteleniyor. Girne-Değirmenlik yolundaki kaçış rampası ise rezalet durumda

UZUN ZAMANDIR BOŞ: Girne-Değirmenlik Anayolu’nda önceki gün meydana gelen kamyon kazası, bizdeki ismiyle kum havuzunu dünyadaki ismiyle ise kaçış rampasını gündeme getirdi. Freni patlayan TIR’ların kaçış alanı olarak yapılan kum havuzunun uzun zamandır bomboş olduğu öğrenilirken, kamyon ve TIR şoförleri ölümle burun buruna kalıyor

DÜNYADAKİNDEN ÇOK FARKLI: Dünyada ve Türkiye’de yapılan ve hayat kurtaran kaçış rampaları için ciddi bir alan ayrılmış durumda. Bizdeki kaçış rampası olarak kullanılan kum havuzu ise tamamen boş durumda. Etrafta birçok çöpün ve kırık ağaçların bulunduğu alanda TIR şoförlerinin hayatı tehlikeye atılıyor

Havadis/ Devrim DEMİR

Sürekli kazaların yaşandığı ve hiçbir önlem alınmayan Girne-Değirmenlik Anayolu önceki gün bir inşaat şirketine ait kamyonun 20 metre derinliğindeki dere yatağına uçması ile bir gerçek daha gündeme geldi.

Yüklü kamyonlar ve TIR’ların ani fren patlaması sonucu durmaları için Arapköy yakınlarında bulunan kum havuzunun içi bomboş.

Dünyada kaçış rampası olarak bilinen bizde ise kum havuzu diye nitelendirilen alan adeta rezil durumda.

Uzun zamandır boş

Kum havuzunun uzun zamandır bomboş olduğu öğrenilirken, kamyon ve TIR şoförleri ölümle burun buruna.

Girne-Değirmenlik yolunu kullanan sürücülerin durumu da pek farklı değil. Yol ile ilgili eylemler yapılmasına rağmen devlet yolla ilgili hiçbir önlem almadı.

Dünyadakinden çok farklı

Dünyada ve Türkiye’de yapılan ve hayat kurtaran kaçış rampaları ciddi şekilde düzenlenmiş durumda. Bizdeki kaçış rampası olarak kullanılan kum havuzu ise tamamen boş durumda. Etrafta birçok çöpün ve kırık ağaçların bulunduğu alanda TIR şoförlerinin hayatı tehlikeye atılıyor.

Kamyonlar hem dikkatsiz hem çok eski

Yolu sürekli kullanan sürücüler, kamyonların çok eski olduğunu Girne-Değirmenlik yolunda hiçbir zaman bir polis olmadığını bu yüzden dikkatsizlik ve kazaların bu yolda yaşandığına dikkati çekti.

Havadis’e konuşan casino şoförleri, yolda her hangi bir aydınlatma, uyarıcı levha ve kontrol amaçlı ne gece ne gündüz polis olmadığını belirterek tüm sürücülerin o yolda her an kaza yapma riskinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Girne Grand Paşa Casino’nun şoförleri, Girne-Değirmenlik yolunu kullanan yüzlerce sürücüden bir kaçı. Onlar da bu yolu günün 8 saati iş amaçlı kullanıyor, ya kazayla burun buruna geliyorlar, ya da kazaya şahit oluyorlar. Yol boyunca uyarıcı levhaların da otlarla kapatıldığını, polisin hiçbir zaman denetim yapmadığını öne süren şoförler, kaç kişinin ölmesini bekliyorlar sorusunu sordu.

Sürücüler ne dedi?

Ali Evren Alpay: Kamyonlar çok eski üstelik sinyalleri bile yok. Taşıdıkları yük haddiden fazla ve tehlike saçtıkları bu yolda birçok kamyon ve TIR sürücüsü seyir halindeyken cep telefonu kullanıyor. Şirket sahipleri neden sorgulanmıyor, devlet bu yolla ilgili önlem almak için ne bekliyor. Yol çok kötü biz bu yolu her gün kullanıyoruz, gecesi ayrı dert gündüzü ayrı dert. Yolda aydınlatma yok, uyarıcı trafik levhaları otlarla kapatıldı. O kadar çok sıkıntımız var ki, virajlarda kamyonlar büyük sıklıkla bozuluyor ve kamyon sürücüleri uyarıcı hiçbir levha koymuyor bu hem bizim için hem onlar için büyük tehlike. Kaza olmadığı sürece bu yolda hiçbir şekilde polis görmek mümkün değildir. Yolda kendi kendimizi koruyoruz

Hakan Özüpek: Girne-Değirmenlik yolunu kullanan kimsenin can güvenliği ne yazık ki yok. İşimiz o yolda ve her gün çok büyük tehlikeler atlatıyoruz. Hala bu yol için hiçbir yetkili önlem almıyor, bariyer yok, aydınlatma yok. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz

Ali Baş: Yolların yapılması için verilen paralar nerede? Bizim ekmek paramız bu yolu kullanmakla elimize geliyor. Yollar çok kötü ve herkesin canı tehlikede. Aşırı yüklü kamyonların yollara verdiği hasar nedeniyle, zamanla yıpranan yolu arabalar tutmuyor. Virajlarda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor, Arapköy’de sahipli keçiler aniden yola fırlıyor ve hemen her gün kaza atlatıyoruz özellikle geceleri. Aydınlatma yok, geceleri kamyonlar bu yolda sinyalleri olmadan seyir halinde özellikle dorseli TIR’lar felaketi çağırıyor. Bu yolda ne kadar çok kaza atlatıyorsak, o kadar da çok kazaya şahit oluyoruz.