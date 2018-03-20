Rasiha Serdaroğlu, Havadis’e konuştu: Adil bir yargılama olmadı

Fetus Davası’nda 4 yıl hapislik cezasına çarptırılan ancak Yüksek Mahkeme tarafından cezası 2 yıla indirilince tahliye olan Anestezist Rasiha Serdaroğlu, Havadis’e konuştu. Serdaroğlu süreçte yalnız kaldığını, polisin ve savcının işini doğru yapmadığını söyledi

Merkezi Cezaevi’nde 21 ay süreyle cezasını çeken anestezist Rasiha Serdaroğlu, bu sürede yalnızlık çektiğini ifade etti. Serdaroğlu, sadece birkaç anestezi doktorunun kendisinin yanında durduğunu söyleyerek “Doktorlar polisiye olayda kendilerini buna bulaştırmak istemedi. Beni yalnız bırakmalarını buna bağlıyorum” dedi

“KABUL ETMEDİM:

Adil bir yargılama olmadı. Polis ve savcılığın tutumunu orta çağın engizisyon yargılamasına benzetiyorum. Polis bana kral tanıklık teklif etti. Benden isim vermemi istediler ancak ben görmediğim bilmediğim bir şeyi söylemedim, tüm baskılara karşı doğru bildiğimden vazgeçmedim

YORGUNUM:

Şu anda yorgunum. Haksızlığa uğramış 40 yıllık bir hekimim. Haklı olduğumu doktor arkadaşlarım biliyor. Türkiye ve Avrupa’daki hekim örgütleri ile de temasa geçtim. Anestezist neyle suçlanabilir? Benim açımdan süreç bitmedi. Bir kitap yazarak yaşadığım her şeyi, hücrede ve cezaevinde tanık olduklarımı toplumla paylaşacağım

OLAYI ANLATTI:

M.A olayında beni acilen hastaneye çağırdılar. Raporda kanamalı sol overin hemen alınması gerektiği yazıyordu. Kızın da annesinin de imzası var. Hastayı uyuttuktan sonra bana Fahri Karagözlü ‘Hamileliği de var. Eğer kanaması devam ederse ben bu hamileliği alacağım’ dedi. Ben buna ‘olmaz’ diyemezdim. Bu benim sorumluluğum değildir

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