Real Madrid mi, Barcelona mı?

İspanya Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, Barcelona'yla kozlarını paylaşacak. Sonucu merakla beklenen dev karşılaşma bugün 21.45'te başlayacak.

İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk edecek.



Real Madrid, haftaya bir maç eksiğiyle 75 puanla lider girdi. En yakın takipçisi Barcelona'nın ise 72 puanı bulunuyor.



Hafta içinde Bayern Münih'i uzatmalarda geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen moralli Real Madrid, Devler Ligi'ne veda eden Barcelona önünde favori. Şampiyonluk ümitlerini devam ettirmek için Barcelona'nın bu maçtan mutlak galip gelmesi gerekiyor.



El Clasico ve iki takıma ilişkin veriler



- Real Madrid ve Barcelona, 174. kez La Liga'da karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar yapılan maçlarda Real Madrid'in 72, Barcelona'nın ise 68 galibiyeti bulunurken, 33 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



- La Liga'daki maçlarda Real Madrid 282, Barcelona ise 274 kez rakip ağları havalandırdı.



- La Liga'daki ilk resmi El Clasico maçı, 17 Şubat 1929'da Barcelona'daki Ciudad Condal Stadı'nda oynanmış ve karşılaşmayı 2-1 Real Madrid kazanmıştı.



- Barcelona, 21 Kasım 2015'te Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı son El Clasico'yu 4-0 kazandı. Nou Camp Stadı'nda oynanan bu sezonun ilk El Clasico maçı ise 1-1 berabere bitti.



- Büyük rekabette 21 gole imza atan Barcelonalı Lionel Messi, en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. Real Madrid'de Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ise 16 golü var.



- La Liga'daki gol krallığı yarışında Messi 29 golle ilk sırada yer alırken, onu Luis Suarez (23) ve Cristiano Ronaldo (19) takip ediyor.



- La Liga tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan kulüpler sıralamasında Real Madrid (32) ilk basamakta yer alırken, Barcelona 24 şampiyonlukla ikinci durumda bulunuyor. Son 10 sezonda ise Barcelona'nın 6, Real Madrid'in 3 ve Atletico Madrid'in 1 şampiyonluğu var.