Real Sociedad, Sevilla’yı Ağırlayacak

Bu sene lige çok iyi bir giriş yapan ancak aradan geçen haftalar ile beraber düşüşe geçen Real Sociedad, kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Sevilla’yı ağırlayacak. Son derece zorlu geçmesi beklenen bu müsabakanın, iddia bülteninde de yer aldığını görüyoruz. Bahis oynayacak olan kişilerin favori maçları arasında yer alan bu müsabaka, yüksek oranları ile ilgi topluyor.

Real Sociedad Çıkış Peşinde

Bir dönem şampiyonluk yarışı içinde olan ve özellikle Nihat Kahveci ile beraber harika bir çıkış yakalayan takım, uzun yıllardır orta sıralarda mücadele ediyordu. Ancak bu sene için iyi bir kadro kuran ekip, lige son derece etkili bir başlangıç yapmıştı. İlk 3 sıra içerisinde uzun süre kalan takım, sonraki süreçte bir düşüş içerisine girdi. Bu düşüş sonrasında takım üst üste kötü sonuçlar almaya başladı. Bu akşam Sevilla karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Sociedad’ın galibiyetine 1,90 oranı verildi. Oranın yüksek olması da maça olan ilgiyi arttırdı. Bu oranın bir diğer anlamı ise maçın ne kadar zorlu geçeceği ile alakalı.

Bunun yanı sıra Sevilla ekibine verilen galibiyet oranı ise 2,80. Beraberlik seçeneğine para yatırmak isteyen kişiler ise bunun için 3,20 oranı üzerinden bahis yapabilirler. Maçın üst ya da alt alternatifleri de bulunuyor. Buna göre müsabakanın üst bitmesi daha olası gözüküyor. Bunun temel nedeni ise iki takımın özellikle gol bölgelerinde sıkıntı yaşamaması ve kolay gol bulması. Bu yüzden üst için iddia bültenindeki oran 1,40 oldu. Alt sonucuna verilen oran ise 2,05.

Maç Yarın Oynanacak

İki ekibin zorlu mücadelesi yarın oynanacak. Maçın başlama saati ise 23:30. Ligde bu hafta 17.hafta maçları ile heyecan fırtınası devam edecek. Bu maçlar öncesinde Sevilla takımının 29 puan ile ligin 5.sırasında olduğunu görüyoruz. 16 maçta 9 galibiyet alan ekip, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyete sahip. Real Sociedad ise ligin 11.sırasında bulunuyor. Takımın puanı ise 20. Bunun yanı sıra ev sahibi ekip 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Futbol dunyasindaki en son haberleri ve karsilasmalara acilan en yuksek oranlari en iyi mobil site bets10 mobil ve youwin mobil sitelerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.