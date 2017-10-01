Referandum gerginliği La Liga’ya yansıdı

La Liga’nın 7. haftasında Las Palmas’ı konuk edecek olan Barcelona, Katalonya özerk bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumu sebebiyle federasyondan erteleme talep etti. Barcelona, 17.15’te başlayacak Barcelona-Las Palmas maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İspanya ve Avrupa’da günün başlıca gündemi Katalonya özerk bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumu.

İspanya’daki merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği ve güvenlik görevlileriyle durdurmaya çalıştığı referanduma destek veren organizasyonların başında La Liga ekiplerinden Barcelona geliyor.

Katalan ekibinin efsane futbolcuları halkı oy vermeye davet ederken, takım kaptanı Gerard Pique de bugün sandık başında oyunu kullandı.

Kentte yaşanan olayların ardından Barcelona yönetimi ligin 7. haftasında Las Palmas ile Camp Nou’da bugün oynanacak maçın ertelenmesini talep etti. İspanya Futbol Federasyonu’ndan ilk etapta ret yanıtı alan Barcelona yönetiminin güvenlik kaygısı sebebiyle bu konuda girişimleri maç saatine kadar sürdürdü.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Barça, La Liga’da bugün 17.15’te başlayacak Barcelona-Las Palmas maçının Katalonya’daki referandum nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Las Palmas yönetimi Barcelona karşısında İspanya bayraklı formayla çıkma kararı aldı. Twitter hesabından kararını paylaşan Las Palmas’ın bu hamlesinin ardından Barcelona yönetimi La Liga’da maç önünde kulüp yöneticileri arasında düzenlenen dostluk yemeğini iptal ettiğini duyurdu.