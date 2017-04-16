Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçları belli oluyor. Referandumda şu ana kadar oyların yaklaşık yüzde 93'ten fazlası sayıldı. 'Evet'ler yüzde 51.99 oranında. Hayırlar ise 48.01 oy oranında.

Merakla beklenen referandum sonuçları şu dakikalarda belli oluyor. Gelen ilk sonuçlarda 'Evet' yüzde 65, 'Hayır' yüzde 35 civarındaydı. Sandıklar açıldıkça fark düşmeye başladı.

Referandumda şu ana kadar oyların yaklaşık yüzde 97.9'ui sayıldı. 'Evet'ler yüzde 51.3 oranında. Hayırlar ise 48.7 oy oranında.

48 ilde 'evet', 31 ilde 'hayır' oyları önde.

Büyükşehirlerde 13 ilde 'evet', 17 ilde 'hayır' önde.

Referandumda şu anki sonuçlara göre İstanbul, İzmir ve Ankara, Adana ve Antalya'da 'hayır' oyları önde.