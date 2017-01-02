HABER KIBRIS

Reina katliamının ardından 8 kişi gözaltına alındı

02/01/2017

Reina katliamının ardından 8 kişi gözaltına alındı
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Reina katliamının ardından son dakika gelişmesi... Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 



TAGS: Reina katliamı
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