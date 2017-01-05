Reina saldırganı mezarlıktan kaçmayı düşünmüş

Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişinin ölümüne neden olan saldırgan, olaydan sonra Kuruçeşme'de bir otoparkta görüldü

Reina'yı kana bulayan teröristin, eylemden hemen sonra bindiği taksiden inince yürüyerek yaklaşık 10 dakikalık uzaklıktaki Kuruçeşme Alay Emini Sokak'a girdiği belirlendi. Sokağın sonundaki otoparkın kamera görüntülerine göre saldırgan 01.43'te önce cami aralığından sahil yoluna yöneliyor.

Burada yoldaki polis kontrol noktasını gören saldırgan, caminin yanındaki otoparkın içine giriyor. Otoparkta iki aracın arasından duvar dibine giden saldırgan, duvarın arkasındaki mezarlığa yöneldiği sırada otopark çalışanı İrfan B. kulübeden çıkarak saldırganla konuşuyor. Aralarındaki kısa konuşmadan sonra saldırgan geldiği yönden sokağın başına doğru ilerliyor ve yaklaşık 100 metre sonra kameranın açısından çıkıyor. Sigara içerek sokağa gelen saldırganın, bir elinin sürekli cebinde olması dikkat çekiyor.

"KOVDUM"



Otoparkın işletmecilerinden İrfan B., saldırganla arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı: "Otoparka girince ben kulübeden çıktım. Burada ne aradığını sordum. Düzgün bir Türkçeyle yolunu kaybettiğini ve yol aradığını söyledi. Ben güvenmediğim için kızdım. 'Yol arayan insan gelir burada adres sorar' dedim, küfür ederek kovdum. Hiçbir şey demeden uzaklaştı"

"OLSA OLSA SARHOŞUN BİRİDİR DEDİM"



Otopark sahibi İlyas B. de, "Buranın güvenliği iki kuşaktır bizden sorulur. Ben şahsı gördüğümde kardeşime 'Çık bak şuna' dedim. Kardeşim çıktı baktı biraz tersledi adamı. Namaz vakti olsa camiye geldi derim ama namaz vakti de değildi. Yılbaşı gecesi olduğu için 'Olsa olsa sarhoşun biridir' diyerek kardeşim İrfan'a uzatmamasınu söyledim. Sonra o da içeri geldi. Sabah olduğunda saldırganın yakalanamadığını öğrendik. Daha sonra gazetelerdeki fotoğraflardan bu şahıs olduğunu anladık" diye konuştu.