Reina saldırısı hakkında neler biliniyor?

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.

4'ü ağır, 69 kişinin de yaralandığı olayda ölenlerin arasında yabancılar da bulunuyor.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

1 Ocak 2017, saat 01.15 sularında, Reina gece kulübüne gelen silahlı bir kişi, önce kulübün girişindeki bir polisi ve bir sivili öldürdü.

Ardından gece kulübüne giren saldırgan, 500 ila 600 kişinin bulunduğu mekanda ateş açmaya başladı.

Görgü tanıkları saldırganın tek kişi olduğunu, sırtında bir sırt çantasıyla gece kulübüne girip ateş açtıktan sonra kaçtığını anlattı.

BBC'ye konuşan görgü tanığı İsmail Çelebi, "İçeride arkadaşlarımla birlikteydim. Bir ara, arabamı kontrol etmeye gittim. İlk başta sesleri duyunca intihar saldırısı sandım. Sonra silahlı saldırı olduğunu anladım. Geri döndüğümde, yüzlerce insan üst üste yığılmıştı. Çığlık atıyorlardı, ağlıyorlardı. Arkadaşlarımı aramak istedim, ama herkes birbirini ezerek dışarı çıkmak için koşuyordu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ise saldırganın silahını olay yerinde bırakarak kargaşadan yararlanıp kaçtığını söyledi.

Saldırıyı kim düzenledi?

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir örgüt bulunmuyor.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından gelen ilk haberlerde birden fazla silahlı saldırgan olduğu yönünde haberler gelmişti.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek bir saldırganın gece kulübünde ateş açtığını ifade etti.

Bir diğer iddia ise saldırganın Noel Baba kıyafetiyle gece kulübüne girdiği yönündeydi.

Başbakan Yıldırım bu iddiaların da doğru olmadığını açıkladı.

Reina saldırısının failinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatılmış durumda.

Doğan Haber Ajansı (DHA), İstanbul Emniyeti'nin saldırıyı düzenleyen kişiye ait bir görüntüsünü basınla paylaştığını aktararak bir güvenlik kamerası görüntüsünü yayınladı.

DHA haberinde fotoğraf için 'Saldırgana ait polisin elindeki en net fotoğraf' deniyordu.

Hayatını kaybedenler kimlerdi?

Saldırıda ölen 39 kişinin 38'inin kimliğinin belirlendiği ifade ediliyor.

AA, ölenlerin 11'inin Türk vatandaşı, 25'inin ise yabancı uyruklu olduğunu aktardı.

Bir kişi hem Belçika hem de Türkiye vatandaşıydı.

11 Türk vatandaşının ailesi, Adli Tıp'taki incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerin 25'i erkek, 14'ü ise kadın.

Saldırıda 3 vatadaşı öldürülen Lübnan, Türkiye'ye heyet gönderme kararı aldı.

Hükümetin tepkisi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırının ardından bir konuşma yapmadı ancak yazılı bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında 'Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız' vurgusunu yaparken, saldırıların bölgede yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığını söyledi.

Erdoğan ayrıca "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Saldırının ardından bir güvenlik zirvesi toplayan Başbakan Binali Yıldırım ise saldırıyı kimin gerçekleştirmiş olabileceği konusunda tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ifade etti.

Son aşamada, hükümetin ve güvenlik güçlerinin odaklandığı konu, saldırganı arama çalışmaları.

Uluslararası tepkiler nelerdi?

Reina saldırısının ardından birçok ülke Türkiye'ye taziye mesajları iletti ve saldırıyı kınadı.