Reina saldırısı planlayıcısına özel operasyon

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı eğlencesi sırasında yapılan saldırıyı planlayanlardan IŞİD militanı Abdurrahman Özbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu. Özbeki'ye yönelik operasyonu, Usame Bin Ladin'i vuran ABD'nin Ortak Özel Operasyon Komutanlığından seçkin komandoların gerçekleştirdiği öğrenildi.

08:0723 Nisan 2017

Gündem









Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki’nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’ye yakın olduğunu, terör örgütünün dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Albay Thomas “6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de IŞİD yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürmek üzere yaptığı bir baskında Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki IŞİD’in sözde halifesi Ebubekir El Bağdadi’ye yakın isimlerden biriydi. IŞİD’in yabancı para ve savaşçı akışını yöneten liderlerden biriydi. IŞİD’in dış operasyonlarında da önemli rol oynayanlardan biriydi. Yılbaşı gecesinde 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı.” dedi.

DIŞ SALDIRILARINDAN SORUMLUYMUŞ!

Daha önce çeşitli radikal gruplar ile ilişkisi bulunduğu belirtilen Abdurrahman Özbeki'nin uzun yıllar önce IŞİD'e katıldığı bildirildi. Terörist Özbeki'nin, IŞİD’in dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu olduğu ifade edildi. Reina saldırısını planladığı ileri sürülen Özbeki'nin talimatı ile örgütün diğer elemanları tarafından saldırgan Abdülkadir Masharipov'a para ve mühimmat desteği verdiği iddia edildi.

USAME BİN LADİN’İ ÖLDÜREN TİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Özbeki’ye yönelik operasyonu, Usame Bin Ladin’i vuran ABD’nin Ortak Özel Operasyon Komutanlığından seçkin komandoların gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov halen cezaevinde tutuklu bulunuyor.

REINA’DA NE OLMUŞTU?

İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlence mekanı Reina’ya yılbaşı gecesi bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1’i polis, 25’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş ve Özbek asıllı saldırgan Abdülgadir Masharipov saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı.