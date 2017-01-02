Reina saldırısında flaş detaylar…

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" tespitinde bulundu.

Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti.

İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.

TERÖRİSTİN ANALİZİ

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini sozcu.com.tr için analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar olayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Ağar saldırgan için “Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. İnsan etine çok ateş etmiş. Çatışma alanlarının dandın adamlarından kesinlikle değil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil” dedi.

“KARARLI,İNANÇLI,PRATİK, NASIL SONUÇ ALINACAĞINI BİLEN, SOĞUKKANLI VE UZMAN”

Tüm bunların teröristin ‘eğitimli bir saldırgan’ olduğuna dikak çeken Ağar “İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş’te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, inançlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı ve uzman” diye konuştu.