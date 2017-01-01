Reina'daki saldırıda teröristin nasıl kaçtığı belli oldu

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla ateş açarak içeri giren terörist yeni yılı kutlayanları taradı. Alçak saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtilen saldırının ardından üstünü değiştiren terörist kaçtı. Güvenlik güçleri teröristin yakalanması için geniş çaplı operasyon yürütüyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre terörist saldırı sonrası silahını bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçmış.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katliam kurbanlarından kimliği belirlenen 21 kişiden 16'sının yabancı uyruklu, 5'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi. Soylu teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip izdihamdan da yararlanıp kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor. Saldırıda kapıda şehit olan polisin adının ise Burak Yıldız olduğu ortaya çıktı.



