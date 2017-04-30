Reklam için Fenerbahçeli olmadım!

Fenerbahçeli taraftarların gözde mankeni Asia Maione Cozzolino geçen hafta İstanbul’a geldi. Güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel model sıkı bir bağ kurduğu takımının şehrine hayran kaldı. Türk erkeklerinin kendisine her gün evlenme teklifinde bulunduğunu söyleyen Cozzolino, İstanbul’a gelir gelmez soluğu Kadıköy’de aldı. Önce stadyumu sonra da her turist gibi Sultanahmet’i gezdi.

Napolili olan 18 yaşındaki genç ve güzel model Asia Maione Cozzolino, tam bir Fenerbahçe hayranı. Güzel model küçüklüğünden beri futbola ilgi duyuyor. Hatta ülkesinde de koyu bir Napoli taraftarı. Ama bir gün Türk arkadaşlarından öğrendiği Fenerbahçe’ye duyduğu hayranlık hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Maçlarını hiç kaçırmadan izlediği takımının şehrine birkaç günlüğüne de olsa ayak bastı. Fırsat bu fırsat güzel modeli yakaladık. Biz sorduk, o yanıtladı:

18 yaşındayım ve İtalya’da modellik yapıyorum. Ailem eğitimci. Anem sinema ve tiyatroyla da uğraşıyor. Annem gibi ben de sinema ve tiyatro eğitimiyle uğraşıyorum. Eğitim benim için çok önemli çünkü eğitimsiz bir kariyerin olacağını düşünmüyorum.

Aslen Türk ama Almanya’da yaşayan iki kız arkadaşım sayesinde Fenerbahçe’yi tanıdım. Deyim yerindeyse “hasta” Fenerbahçe taraftarıydılar. “Göz ve saç rengin Fenerbahçe’yi andırıyor” muhabbetiyle başladı.

Youtube’tan Fenerbahçe taraftarlarını izlettirdiler. Aynı, Napoli taraftarı gibi, çılgınlar. Fenerbahçe başta hobiydi ama sonra bir tutkuya dönüştü. Türk arkadaşlarımın bana hediye ettiği Fenerbahçe formasıyla sosyal medyama fotoğraf koydum.

Ve her şey o zaman başladı. Acaip bir ilgi oldu, çok şaşırdım. Rüya gibi… Bir şaka ile başladı her şey. İçtenlikle söylüyorum gündeme gelmek için ya da reklam yapmak için yapmadım bunu.

Biraz eğlence olsun, “Hayatıma renk

katayım” demiştim. İnternete şöyle bir bakarsanız çok sayıda model, sinema sanatçısı ünlü olmak için farklı fotoğraflar paylaşıyor. Benim sosyal medyama bakarsanız sadece eğlenceli videolar ve fotoğraflar görürsünüz.

Basının da bunları paylaşmasıyla ilgi odağı oldum, sadece bu. “Sosyal medyanın marifetleri” diyebiliriz. Ailemden aldığım eğitim ile hep şunu söylerim, az düşün, çok yaşa. Fazla endişe etme. Hayatın güzelliklerinin tadını çıkar ve söylenenlere kulak asma.

Napoli taraftarıyla Fenerbahçe taraftarının çok benzerlikleri var. Yaşanan his, duygu tamamen aynı. Bazen bir şeyleri anlatmak zordur. Bu da onlardan biri.

Her gün yüzlerce mesaj alıyorum. Bunların çoğu olumlu şeyler. Ama arasında hoş olmayan şeyler de oluyor. Sanırım, Fenerbahçeli taraftarların sevgisini kazandım. Onlara yaşadığım tutkunun gerçekliliğini geçirebilirdim.

Bir İtalyan olarak onlar gibi yaşamam mümkün değil ama elimden geldiğince onlara ayak uyduruyorum. İtalya’da Fenerbahçe’nin ve Türkiye’nin reklamını yapıyor olmam da onları mutlu ediyor.

Türk erkekleri her gün evlenme teklifi ediyor. İnanılır gibi değil. Hatta size ilginç bir mesaj ileteyim. Mesaj şöyleydi: “Sevgili Asia, anneme ilettim haberin olsun. Roma’ya seni istemeye geliyoruz.” Düşündükçe hala gülüyorum. Onları çok seviyorum.

Erkekler dünyanın her yerinde aynı. İyisi de var, kötüsü de… Türk erkekleri hakkındaki düşüncem sizin ne kadar şanslı olduğunuza bağlı.

Fenerbahçe hayranlığım kısa zaman önce başlasa da Alex’i tanımamak mümkün değil. O muhteşem videolarını izledim ve etkilendim. Ama ondan daha çok bildiğim bir kişi var, o da Roberto Carlos…

İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere gitek çok kolay değil ama Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi kültürel yerlerinizi gezdim. İstanbul Boğazı zaten muhteşem.

Bir de Fenerbahçe stadı. Napolili ünlü sanatçı Toto’nun oynadığı Napolili Türk filmi çok güzeldir. Onu çok severim ve Napolililerin Türklere benzediği söylenir. Bu yüzden ülkenizde hiç yabancılık çekmedim. Belki methini duyduğum güney şehirlerinizde yazın tatil yapmaya gelebilirim. (Habertürk)