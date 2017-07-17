Rekora kulaç attılar

Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki gün süren Barış Kupası Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Barış Kupası Yüzme Şampiyonası dün tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda Cumartesi günü küçükler yarıları ile başlayan Barış Kupası Yüzme Şampiyonası dün ise yıldızlar ve büyükler kategorileri ile sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Ares Spor Kulübü, Levent Spor Yüzme Kulübü, Karabetça Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Marlin Spor Kulübü, Güçver Su Sporları Kulübü’nün yer aldığı Barış Kupası Yıldızlar ve Büyükler yüzme şampiyonasında kızlarda ve erkeklerde YDÜ birinci oldu.

İlk gün yarışlarında 3 rekor kırılırken, dün ise 4 yeni rekora imza atıldı. Dünkü yarışlarda YDÜ adına yarışan Doğukan Ulaç 100 metre serbest ve 200 metre karışık branşlarında kısa kulvar 19+yaş rekorunu kırdı. Yine YDÜ sporcularından Orhan Özytiğit 50 metre sırt branşında 15-16 yaş rekoru kırarken, 4×50 metre serbest branşında ise Görkem Koyutürk, Buğra Buba, Doğukan Ulaç, Buğra Korahan’dan oluşan YDÜ takımı yeniden rekor kırdı.