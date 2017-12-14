Rengin İnsan ve Mekan Üzerindeki Etkileri

Etrafımız renklerle çevrili. Baktığımız, gördüğümüz her yer ve her şey renklerden ibaret. İşte tam da bu sebeple renklerin duygularımız üzerinde de büyük etkileri olabiliyor. Kimi renkler zaman zaman bizi mutlu hissettirirken, kimileri de melankoliye yol açabiliyor. Aynı şekilde öfke ya da heyecan duygularımız da yine renkler sebebiyle ortaya çıkabiliyor.

Aslında bunlara sebebiyet veren tek sorumluluğu renklerin üzerine yıkamam ama şöyle bir gerçek var aslında renk olarak adlandırdığımız şey şeffaftır . Ona tonları,görünümleri veren şey ise ışıktır.Işığın doğru kullanımının renk oluşumunda büyük etkisi vardır.

Farklı renk özellikli ışık kaynaklarıyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratılabileceği gibi uyarıcı, çalışmaya teşvik edici etkiler de oluşturulabilir. Öyleyse gelin renklerin mekan da nasıl kullanılırsa bizlere ne gibi etkiler bırakabileceğini değerlendirelim,bilinçli hatta yararlı bir kullanım sağlayalım.

2018 Trend Üstadı (SARI)

İnsanlar üzerinde mutluluk uyandırmakta en profesyonel rengimizdir.Fakat hangi alanımız olursa olsun tek bir renk ile hakimiyet bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayacaktır. Bu yüzden birbiri ile uyumlu,etkili renkleri kullanmak mekanlarımızı,bizi hatta gelen konuklarımızı bile etkileyecek.Stil sahibi bir görünüm için koyu kalay grisi ile soluk,buğday sarısını seçin veya bir sıcaklık hissi yaratmak için yumuşak bir gri ile zengin hardal sarısını kombine etmenizi tavsiye ederim.

TURUNCU

Pozitif duyguların rengi ve sarının tonlarından oluşan turuncuyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor.Oturma köşeleri gibi ailenin,iş çalışanların zaman geçirdiği mekanlarda kullanmak faydalı olacaktır.Enerjimizi yükselttiği gibi ilgiyi de üzerinde tutmayı başarabilecektir.Eğer bu renge aşıksanız yada mekanın tamamında kullanmak istiyorsanız paslı tonunu tercih edebilirsiniz.

KIRMIZI

Sıcak ve tutkulu bir renk olan asilzademize gelecek olursam kalp atışını hızlandıran bu rengimizi sıcak nötrlerle bir arada kullanırsanız inanamayacağınız bir oranda çarpıcılık sağlayacaktır.Taş grisi,kahvenin en açık tonu yada kömür grisine fon olarak bir parça kırmızının koyu tonunu ekleyip bu rengimizi şovun yıldızı yapın.

MOR

Esrarengiz duyguları uyandıran,daha çok bilinçaltını ortaya çıkaran ve soğuk rengimizin fertlerinden biri olan mora gelecek olursam;lüks,ihtişam ve zenginliği iç mekanlarda simgeleyen tek rengimiz olmaya hak kazanmıştır.Fakat bu moru alçak tavana yada küçük alanlara sahip olan mekanlarımızda kullanmak sıkıcı durmasına sebep olacak.Bu sebepten bir alanda kullanıldığında,ya da geniş mekanlarda tercih edildiği zaman saray havasını yaratabilecek tek renktir.

MAVİ

Uzaklığı çağrıştırdığından soğuk bir renk olarak bilinsede en belirgin özelliği rahatlacı etkisidir. Bunlar ile birlikte mekanların daha geniş görünmesinde birinciliğe oynayan rengimizdir.Bu soğuk renk ile;canlı ama zarif bir atmosfer oluşturmak için en güzel tavsiyem; lacivert ile canlı beyazın arkadaşlığını sağlamanızdır.Veya davetkar bir aile mekanı için turkuaz ve sarı ahşap beraberliğine ev sahipliği yapın.

Bu renk hakkında son önerim ve benim bu iki rengi gördüğümde almış olduğum hazzı sizinde almanızı istediğimden,ona eşlik etmesi için sarının tonlarını ele alabilir,bir objede tercih edebilirsiniz.

YEŞİL

Doğayı anımsatan bu rengimizin dinlendirici etki uyandırdığını hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur.Ancak bu bu huzurun yanında,kendine güvenin ve bağımsızlığın sembolüdür ki 2018 trendlerinde yerini almış bulunmakta.Mekanlarda tercih ettiğimiz zaman mor gibi ihtişamlı bir etki bırakabiliyor ama biz genelde rahatlamak için,doğal yaşamda hissetmek için tercihlerimiz de yer verir olduk .

Aklınıza hiç gelmeyecek bir uyumu sizlere aktarmak istiyorum.Orman yeşili ve yosun yeşili. Evet aynı rengin tonları çok hoş gelmeyecek kulağınıza belki ama deneyip görmeden karar vermemenizi tavsiye ederim . Tabiat ana bu uyumu aslında sağlamış ama biz çok tercih etmez olmuşuz.Orman yeşili ve yosun yeşili mekanlarda her alanda tercihi mümkün ve psikolojik etkisi her yaşa ortak hitap eden, renk skalasında baş tacı olan seçeneğimizdir. Tabiat ananın bu parçalarını siyah ve ahşap parçalar ile bir arada kullanırsak bu;dramatik bir kontrast yaratacak ve yeşillerin vurgulanmasına yardımcı olacaktır.

KAHVERENGİ

Yatıştırıcı özelliği ile pastel grubun kralında sıra.

Daha çok yüksek tavanlı ve büyük mekanlarda kullanmakta fayda var. Mekanlara ağırlık kazandırıyor,bu yüzden küçük mekanlarda sıkılmamızı,huzursuz hissetmemizi tetikleyebilir.Ama kralımızın tatlı tonlarını bej ile birleştirip tercih edebilirsiniz.Veya mekanınız çok büyük olmasa bile bu rengi tercih etmek istiyorsanız az alanlarda, kızıl ötesi ya da en açık tonların tercihi sizin ve mekanı kullananların rahatsız olmasını en aza indirgeyecektir.

Geniş mekanlarda olan zerafetine söyleyecek bir şey bulamıyorum.

PEMBE

Feminen bir renk olarak bilinen rengimiz neşeliliği elden bırakmayıp, kız çocuk odalarından salonlarımıza taşmaya başladı bile.Romantik ve narin bu rengimizi sarının en açık tonu ile beraber mekanlarımıza genişlik katacaktır.Banyo,wc,metrekaresi küçük alanlarda tercihi daha güzel,estetik görünüm sağlayacak ve siz artık pembe rengini evinizin kız odası dışında kullanmaya daha çok istekli olacaksınız.

SİYAH +BEYAZ +GRİ

Üç rengi bir arada ele almak istedim çünkü en önemli ve dikkatli tercihler yapılması gereken renklerimizdir.Siyah gücün ve hırsın timsalidir.Sofistike,dramatik yada mesafeli ortamlar için tercih edebilirsiniz.Ama siyahı başka tonlar ile kırarak kullanmanızı istiyorum.Yoksa bir süre sonra depresyona girmenize neden olacak bir renk üyesidir siyah.

Beyaz saflığı,temizliği simgeleyen, siyaha zıt bir skala üyesidir.Fil dişi,inci ya da buz tonları ,beyaz için önem gerektiren temizlik konusunun biraz önüne geçebilir.Beyazda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta;çok büyük alanda kullanırsanız soğuk bir etki yaratmasına sebep olacaksınız.

Gri ise diplomatik ve ağır bir renktir.Enerji düşümüne,yavaşlamaya sebebiyet verirken ciddiyeti temsil eder.Gri ile ilgili en önemli nokta ise yaratıcılığı öldürdüğüdür.Bu yüzden çocuklarınızın çalışma alanlarında yada iş ortamlarında tercih etmemenizi önerebilirim.

Hiç dikkatinizi çekti mi? Yaratıcılığın bulunmaması gereken,ciddiyeti içeren resmi dairelerde tercih edilir.Benim gibi gri tonlarına aşık iseniz farklı renkler ile kullanılmasını sağlarsanız hem aşkınızdan vazgeçmemiş olur hem de olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilirsiniz.Üstadımızda bahsettiğim gibi gri ile uyumu en yakışan çiftimiz seçilebilir.

Bahsettiğim bu üç kardeşi bir arada kullanmak soğuk,ciddi görünüme sebebiyet verse de şıklığı elden kaybetmiyor.

Bütün bu renklerin insanlarda etkisini,beraber kullanıldığında oluşan uyumu ve mekanlarda nasıl tercih etmeniz gerektiğini harmanlayıp; evinizi,ofisinizi,çocuk odalarınızı vb.sahip olduğunuz her alanda uygularsanız, farkınızı yaratacaksınızdır.

İPEK SÖYLEMEZ - İÇ MİMAR