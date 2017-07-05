HABER KIBRIS

'Rengini beyazlat' diyenler oldu... Şimdi ise...

Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech şaşırtıcı derecede siyah ten rengiyle kısa zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.

05/07/2017

'Rengini beyazlat' diyenler oldu... Şimdi ise...
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Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalanmış.

Rengini beyazlat diyenler oldu... Şimdi ünlü ajanslar peşinden koşuyor

24 yaşındaki model moda endüstrisindeki başarısıyla pek çok gence ilham veriyor.

Rengini beyazlat diyenler oldu... Şimdi ünlü ajanslar peşinden koşuyor

Kendisine 2016’da ten rengini beyazlatması için öneriler sunulsa da o bunları kabul etmemeyi tercih etti.Rengini beyazlat diyenler oldu... Şimdi ünlü ajanslar peşinden koşuyor

Tüm önerilere sadece kahkaha atarak cevap veren genç kadın, görüntüsünün çok çarpıcı olduğunu düşündü.



TAGS: ırkçılık, Sudan, Model
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