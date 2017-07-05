'Rengini beyazlat' diyenler oldu... Şimdi ise...

Nyakim Gatwech, Melanin adlı normalde deride, saçlarda, göz zarlarında, beynin bazı bölgelerinde, melanik denen bazı urlarda bulunan ve tirozinin yükselmesiyle oluşan koyu renkli biyolojik pigment hastalığına yakalanmış.

24 yaşındaki model moda endüstrisindeki başarısıyla pek çok gence ilham veriyor.

Kendisine 2016’da ten rengini beyazlatması için öneriler sunulsa da o bunları kabul etmemeyi tercih etti.

Tüm önerilere sadece kahkaha atarak cevap veren genç kadın, görüntüsünün çok çarpıcı olduğunu düşündü.