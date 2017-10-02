Renoir’in 100 bin TL’lik tablosunu çaldılar!
19'uncu yüzyılda izlenimcilik akımının en önemli temsilcilerinden olan Fransız ressam Renoir'un tablosu, açık artırma için getirilen otelden çalındı.
02/10/2017
Ünlü Fransız izlenimci Renoir’in yağı boya tablosu, geçtiğimiz günlerde açık artırmada satılmak üzere Paris yakınlarındaki bir otele getirildi.
Yvelines'deki Saint German-en-Laye Oteli'nde muhafaza edilen tablo, önceki gün çalındı. 14-12.2 cm ebatlarındaki tablonun değerinin 25 ila 30 bin Euro olduğu tahmin ediliyor.