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Renoir’in 100 bin TL’lik tablosunu çaldılar!

19'uncu yüzyılda izlenimcilik akımının en önemli temsilcilerinden olan Fransız ressam Renoir'un tablosu, açık artırma için getirilen otelden çalındı.

02/10/2017

Renoir’in 100 bin TL’lik tablosunu çaldılar!
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Ünlü Fransız izlenimci Renoir’in yağı boya tablosu, geçtiğimiz günlerde açık artırmada satılmak üzere Paris yakınlarındaki bir otele getirildi.

Yvelines'deki Saint German-en-Laye Oteli'nde muhafaza edilen tablo, önceki gün çalındı. 14-12.2 cm ebatlarındaki tablonun değerinin 25 ila 30 bin Euro olduğu tahmin ediliyor.



TAGS: Renoir, fransız, ressam, paris, haber, kıbrıs
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