Renoir’in 100 bin TL’lik tablosunu çaldılar!

Ünlü Fransız izlenimci Renoir’in yağı boya tablosu, geçtiğimiz günlerde açık artırmada satılmak üzere Paris yakınlarındaki bir otele getirildi.

Yvelines'deki Saint German-en-Laye Oteli'nde muhafaza edilen tablo, önceki gün çalındı. 14-12.2 cm ebatlarındaki tablonun değerinin 25 ila 30 bin Euro olduğu tahmin ediliyor.