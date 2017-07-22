Resmin ustası Montessori çocuklarını ağırladı

KKTC’de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren KıbrısMontessori Okulları’nın Lefkoşa şubesi dün ülkemizin tanınmış Ressamlarından Ruzen Atakan’ı ziyaret etti.

Lefkoşa Montessori Okulu öğrencileri, “Sanat” etkinliği kapsamında KKTC’nin tanınmış Resim Sanatçısı Ruzen Atakan’ı Lefkoşa Arabahmet bölgesindeki atölyesinde ziyaret etti.

Çocuklar ziyaret kapsamında önce atölyeyi gezdi ardından dünya ünlü resim sanatçılarının eserlerini Ruzen Atakan’ın atölyesinde kurduğu sinevizyondan izledi, eserlerin sahibi olan ünlü resim sanatçıları hakkında geniş bilgi edindi.

Resim sanatının ustalarından Ruzen Atakan, daha sonra Lefkoşa Montessori Okulu çocuklarıyla birlikte pastel boya ile resim çalışması yaptı.

Atakan, daha sonra minik ziyaretçilerine meyve ikramında bulundu.

Ruzen Atakan, Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lefkoşa Montessori Okulu’nun “sanat” etkinliği çerçevesinde Resim Sanatçısı Ruzen Atakan’a yaptığı ziyaretine Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün de eşlik etti.

Düzgün: Mesleğinin ustalarından

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün, Ruzen Atakan’ın sevilen, saygı duyulan ve pozitif enerjisi ile hem yetişkinlerle hem de çocuklarla oldukça iyi iletişim halinde olan bir kimse olduğunu kaydetti.

Atakan’ın mesleğinde de takdire şayan bir kimse olduğunu kaydeden Düzgün, Lefkoşa Montessori Okulu öğrencilerinin ziyaret kapsamında resim sanatının inceliklerini, tekniğini bir kez daha resmin ustalarından olan Atakan’dan dinlediklerini ve Atakan ile atölyede resim yapma şansı yakaladıklarını dile getirdi.

Hatice Düzgün, ziyarette Atakan’ın atölyesine kurduğu sine vizyonda Lefkoşa Montessori Okulu çocuklarının dünyaca ünlü ressamları ve onların eserlerini de tanıma, görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Düzgün, oldukça keyifli ve verimli bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek Atakan’a nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Atakan: İlk ziyaretçilerim mutluyum

Resim Sanatçısı Ruzen Atakan, Lefkoşa Arabahmet bölgesinde, 78 Tanzimat Sokak’ta bulunan atölyesinin aslında geçmişte ev olarak kullanılan bir yapı olduğunu, bu yapının öğrencileri ve yakın dostlarının da yardımı ile uzun süren bir çalışma sonucu restore ederek atölyeye dönüştürdüğünü söyledi.

Ruzen Atakan, yaklaşık 2 aydır çalışmalarını bu atölyede yürüttüğünü, atölyenin ilk ziyaretçilerinin de Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri olduğunu belirtti.

Çocuklarla birlikte oldukça keyifli bir o kadar da verimli bir saat geçirdiğini ifade eden Atakan, ziyaretlerinden dolayı Lefkoşa Montessori Okulu’na bir kez daha teşekkür etti.

Atakan, atölyenin bir yıl içerisinde açılış töreninin yapılacağını açılış da resim sergisinin de yer alacağını belirtti.