Reyhan Bilgeer oyunculuğa gönül verdi

Eski KKTC Güzeli Reyhan Bilgeer “Karatahta” isimli oyunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çatısı altında farklı bir yeteneğini gözler önüne serdi

Eski KKTC Güzelimiz Reyhan Bilgeer son zamanlarda farklı bir yeteneğiyle karşımıza çıktı. Orhun Bozkurt’un ve Aysan Özcezarlı’nın yazdığı, Cem Aykut yönetiminde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnede hayat verdiği “Karatahta” oyununda tiyatro severlerin karşısına çıkan Bilgeer hayli beğeni kazandı.

Bu farklı hüneriyle ilgili gazeteniz Havadis’e açıklama yapan Bilgeer: “İki yıldır kapalı gişe oynuyoruz. 38 kişilik dev bir ekibiz. Artık aile gibi olduk. Aramızda avukatlar, doktorlar, öğretmenler, mimarlar ve çeşitli mesleklerden 22-57 yaş arası yetenekler bulunuyor. Oyun artık turneye çıkıyor. Büyük beğeniyle takip edilen oyun 7. Sınıfların ders kitaplarına bile girdi.” dedi.

“Karatahta” oyunuyla tiyatrodaki yeteneğini gözler önüne seren Reyhan Bilgeer’e çıktığı bu yeni yolda başarılar diliyoruz…