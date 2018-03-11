Reytingler düştü! Çözüm olarak yaptığı şaşırttı..

İngiltere'de özel bir TV kanalında hava durumu sunan spiker daha fazla seyirci toplamak için ekrana her zamankinden çok daha farklı bir kıyafetle çıktı.

Reyting rekabetinin hangi boyutlara ulaşıldığının en son örneği İngiltere'de yaşandı.

Özel bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu yapan spiker, düşük olan reytingleri toparlamak umuduyla çareyi sunumunu seksi bir bluz ile yapmakta buldu.

Spiker, göğüslerini açıkta bırakan abartılı dekoltesiyle seyircileri büyük şaşkınlığa uğrattı.