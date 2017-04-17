HABER KIBRIS

Rihanna bu kez şaşırttı

17/04/2017

Rihanna bu kez şaşırttı
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Meksika'da tatil yapan 29 yaşındaki şarkıcı, kaldığı lüks villada havuz başı keyfi yaparken görüntülendi. Turuncu bir bikini giyen Rihanna'nın eski formunu kaybettiği daha dolgun ve kıvrımlı bir görünüme büründüğü görüldü.

Rihanna bu kez şaşırttı

Güneşten korunmak için bir beyzbol şapkası takan Rihanna bir süre sonra beline de bir havlu sarıp şezlonga oturdu ve arkadaşlarıyla sohbete daldı.

Rihanna bu kez şaşırttı

Rihanna'nın dolgun görüntüsü sosyal medyada da konu oldu. Bazı hayranları şişmanladığı için güzel şarkıcıyı eleştirirken bazıları da kıvrımlı hatlarıyla çok daha güzel göründüğünü belirtti.



TAGS: rihanna, kilo, magazin, haber, kıbrıs
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