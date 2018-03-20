Rihanna'dan Snapchat'e 800 milyonluk vurgun!

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı çağrıyla Snapchat şirketini finansal olarak sıkıntıya soktu. Şirketin değerinin 15 Mart’ta ortalama yüzde 4, bir gün sonra da yüzde 1 daha değer kaybettiği öğrenildi. Şirketin borsadaki kaybının 800 milyon dolara yakın olduğu belirtildi.

2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown tarafından şiddet gören Rihanna, söz konusu reklamın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat’e tepki gösterdi.Rihanna ve Chris Brown’un yer aldığı bir oyunun reklamında kadına şiddete özendiren “Rihanna’ya tokat” ibaresi yer alıyordu. Uygulama içinde yayınlanan reklamda kullanıcılara "Rihanna’yı tokatlamayı mı, yoksa Chris Brown’ı yumruklamayı mı tercih edersin?" sorusu soruluyordu. Pek çok kişi tarafından uygunsuz bulunan ve eleştiri alan reklam için Snapchat, Rihanna’dan özür dilemiş ve reklamı kaldırdığını duyurmuştu.‘KENDİNİZDEN UTANIN’: Rihanna söz konusu paylaşımında, “Buna cahillik demek isterdim, ama o kadar aptal olmadığınızı biliyorum! Aile içi şiddet mağdurlarını utandırmak ve bu olguyla dalga geçmek için para harcadınız. Tepkim, kişisel hislerimle alakalı değil, çünkü bundan utanmıyorum. Ancak siz beni, aile içi şiddet mağduru tüm kadınları, çocukları ve erkekleri ortaya atarak, bizi aşağıladınız. Kendinizden utanın!” ifadelerini kullandı.“Şimdi Snapchat'in zaten benim favori uygulamam olmadığını biliyorum. Sadece karışıklığın hangi noktada olduğunu anlamaya çalışıyorum. Cehalet demeyi çok isterdim ama o kadar da aptal olmadıklarını biliyorum. Kasten şiddet kurbanlarına utanç verici bir şeyi canlandırmak için para harcadın ve bir şaka yaptın. Bu konu aslında benim kişisel duygularım hakkında değil. Bunu yapmış olmak geçmişte şiddet yaşayan tüm kadın, erkek ve çocukları hayal kırıklığına uğrattı. Yazıklar olsun.”