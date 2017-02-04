Rodrigo Alves hayallerini gerçekleştirdi

İnsan Ken Bebek lakaplı Rodrigo Alves, katıldığı televizyon programında yüzüne yaptırdığı 50. operasyonu ve geçirdiği aşamaları anlattı.

Ameliyatları geçirme sebebi olarak ‘Bedenim ve ruhum uyuşmuyordu’ şeklinde bir açıklamada bulunan Rodrigo Alves katıldığı programda geçirdiği 50. operasyonun süreçlerini anlattı. Henüz 33 yaşında olmasına rağmen yüzüne 50 estetik operasyon yaptıran Alves, bu süreçte yüzünü, ensesini ve gözlerini kaldırtmış.

Brezilyalı Rodrigo, hayalindeki mükemmel görüntüye kavuşmak için 1 milyon 698 bin 320 lira para harcamış. Son haliyle ilgili olarak kendisinin 19 yaşında gösterdiğini düşündüğünü söyleyen insan Ken Bebek Rodrigo, yüzünün sıkılaştığını da belirtmeden geçmiyor.