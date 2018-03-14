Roma çeyrek finalde!
Deplasmanda gol atarak kaybeden Roma, evinde gol yemeden kazandı
14/03/2018
HK
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ukrayna'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Roma, rövanş karşılaşmasını Edin Dzeko'nun 52. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder'in ilk maçta attığı golün avantajını iyi kullanarak son 8 takım arasına adını yazdırdı. Maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Ukrayna temsilcisinde Ivan Ordets, 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.