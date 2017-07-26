Roma günde 8 saat susuz kalacak

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşanan kuraklığa önlem olarak günde 8 saat su kesintisi yapmaya

Küresel ısınmadan kaynaklı aşırı sıcaklar Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da kuraklık için yeni bir önlem alındı.

Kentte günde 8 saat su verilmeyecek. Uygulamanın 28 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Ülkede kuraklığın tarım ve hayvancılığı büyük ölçüde etkilediği belirtiliyor.

Meteoroloji uzmanları, İtalya'nın son 60 yılın en kurak ilkbaharını geçirdiğini açıklamıştı.

Kuraklıktan en çok etkilenen bölgenin Sardunya adası olduğu kaydedildi.