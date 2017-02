Rotorua’da gün batımı ve Karosene Greek | Halil Paşa yazdı

Rotorua şehrine bir öğle vakti geldik. Otelde termal su havuzu var. Ancak biz bir gün önce Meksikalı dostlardan aldığımız adresle, kentin Taupo yönünde ve 20 km. dışındaki Karosene Greek’i (dere anlamına geliyor-hp) aramaya koyulduk.



Az gittik uz gittik, tepelerin yamaçlarında bölük-bölük dizilmiş çam ağaçlarının nefis manzaraları eşliğinde küçük bir tabelanın komutuyla sola dümen kırdık. Beş dakika taşlık bir güzergahta dümen salladıktan sonra, park edilmiş üç-beş aracın bulunduğu toprak alanda, yol da sona erdi. Ormanın patikasından içeriye yürüdük. Sıcak su akan dereyi bulduk. Çin yılbaşısı ya. Başta Çinliler ve uzakdoğulular olmak üzere derenin kaynar sularında yıkanan aileler gördük.



Biraz daha içerilere yürüyüp, kendimizi derenin sakin bir kovuğunda ayrı bir yer bulduk.

Derenin suları o kadar sıcak akıyordu ki; yer-yer dumanlar yükseliyordu. Sıcak olduğu kadar berraktı da.

Arada bir çıkıp yeniden battık. Bir saat kadar kaldık. Ayağımız sudaki taş parçalarına çarptığında yandık.

Sonra bir şekilde kurulanıp çıktık.

Ne yazık ki, dereye vardıktan sonraki pozlama, makineyi çantaya atarken karanlığa geçmişti. Pek çok fotoğraf karesini boşa çektiğimi otele gidince göz attığım için ancak o zaman anladım.

Birkaç karanlık resim kaldı elimde.Onu da aktardım.

ROTORUA’DA GÖL KENARI

Akşam gün batarken Rotoura kordonuna vardık ve çok büyük bir göl kenarında olduğumuzu da o an fark etmiş olduk.



Yeni yıldaki gibi süslenmiş ışıklar altında çam ağacı ile 2. Dünya Savaşında hayatlarını kaybetmiş Rotouralı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt bizi karşıladılar ve denize nazır banklara davet ettiler.

Gölün çırpıntılı sularında iki deniz uçağı bir inip bir kalkıyordu.

Önceden hazırladığımız termostaki kahvemizi kaplara döktük. Serin bir rüzgar gölün sularını yeniden dalgalanırdı.

Kırmızı gagalı siyah kuğu ekmek falan atarız diye bekleyip durdu.

“Keşke yanımızda olsaydı” diye dertlendik…

Burada sorunlar başka. Kuğulara ekmek atmayınca, sıcak sularıyla derelerde fotoğraf pozları çıkmayınca...

Kıbrıs Sorunundan kimseciklerin haberi yok. Otele girerken, bir yerde gezinirken, turizm bürolarında yol sorarken, cafe'de ayak üstü tanışıp sohbet ederken...

Sorduklarında Kıbrıs'tanım, Kıbrıslıyım diyorum. Sonra başlıyor muhabbet...

-Greek?

-No Cypriot!.

-But you spek Greek?

-No Turkish...

-From Turkey?

İşte o zaman da devreye giriyor

-Turkish Cypriot...

Kimliğimiz bile uzun bir hikaye...

WAI-O-TAPU (Thermal Wonderland)

Rotoura’da şehir merkezi pek hareketli değildi. Hareketli yerleri hepsi d olmasa da genellikle kentin çevresinde. Nitekim kentin 25 km. dışında, volkanik bir alan üzerinde bulunan Waı-O-Tapu da, en çok ziyaret edilen yerlerden birisi.



Her sabah saat 10.50’de önce Gayzer gösterisi yapılıyor. Bir genç çıkıp bölgedeki volkanik hareketleri anlattıktan sonra beyaz kireç rengindeki tepeciğin deliğinden içerisine bir miktar kül serpiyor. Orada eski çağların açık tiyatrosuna benzeyen yarım daire bir yerde oturan ziyaretçiler de cep telefonları, fotoğraf makineleri ve kameralarıyla mevzi alıp bekliyorlar. Az sonra patlayan ve suları üç-beş metre havaya fırlayan Lady Knox Gayser’in kaynar suları görüntülüyorlar.



Saat 10.50’den sonra da başka da gayzer yok.

Sonrasında Mauri dilinde “kutsal sular” anlamına gelen WAI-O-TAPU kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Tabii bir de turistik isim gerekince “Thermal Wonderland” da ekleniyor.

Uzun lafın kısası içeride neler mi gördük.

Kısaca anlatıp, geriye kalanı çektiğimiz fotoğraflara bırakayım.

Burası başta da belirtmiş olduğum gibi aslında sakin de olsa faaliyet gösteren volkanik bir alan.

Bu nedenle pek çok yerde sular fokur fokur kaynıyor ve 100 derecenin üzerinde. Bu nedenle burada öyle içine girip de yıkanmak mümkün değil. Kimi çok çukur bir krakerde, kimi yerin hemen üzerinde. Toprakta ve yerin altında bulunan mineraller, içindeki doğal kimyasallarla birleşince ortaya çeşitli renklerde sular çıkıyor. Bu sular da ayrı havuzlarda toplanmış… Pamukkale’de taraçalar halinde olan beyaz kireçlenmeyle ilgili bir bölge de var. Buharlaşan su geride kirecini bırakınca toprak da beyaza boyanmış gibi oluyor...



Şampanya havuzu, çamur havuzu, sarı ve yeşil renkli suların bulunduğu havuzlar ve bunların döküldüğü turkuvaz mavisi göller… Bütün bunların etrafında insanlar çoluk çocuklarıyla dolaşıp seyrediyor ve gördüklerini fotoğraflıyor.

Figen'le konuşurken önümüzdeki İngiliz olduğunu sandığım Avrupalı kadın aniden bize dönüp soruyor...

-From Turkey?

-No Cyprus.

-But you speak Turkish.

-Yes we are Turkish Cypriot...

Uç Hisarda kaldığını söylüyor kadın. RTE'yi soruyorum... O bana Donald Trump'ın daha tehlikeli olduğunu, çünkü Amerikanın hata yapması halinde bundan dünyanın pek çok insanının etkileneceğini söylüyor. Arkadan bize kulak misafiri olduğu belli Alman bir kadın sesleniyor. Kıbrıs'ta Alman konsolosluğunda çalıştığını, kapılar açıldığında orada olduğunu, Girneyi gezip gördüğünü anlatıyor. Ve soruyor, nasıl barış oldu mu?

Not yet but we wish!...

RTE'ye bağlı deyince de, hani elini sinek kışılar gibi yapıyor...

Son olarak bir kez daha şunu da unutmadan ekleyeyim. Thermal havuzların, kaynar suların, rengarenk göletlerin bulunduğu bu volkanik arazinin çevresi bile, askeri taburlar halinde, uzak tepelere öbek-öbek yayılmış yemyeşil çam ve meşe ormanları ordusu tarafından kuşatılmıştı…

Burası Yeni Zelanda. Burada manzara; her yerde her koşulda göz alıcı bir güzelliğe sahiptir…