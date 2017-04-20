Rulet Stratejileri ile Para Kazanmanın Yolları

Rulet oldukça zevkli ve izlediğiniz stratejilere göre size bol kazanç sağlayabilecek bir oyundur. Masada yer alan 0-36 arasındaki rakamdan hangisinin geleceği bizim kazancımızı belirler. İstersek masadaki herhangi bir numaraya oynayabilir ve topun onun üzerine düşmesini bekleyebiliriz, veya renklere oynarak siyah ve kırmızı renkten herhangi birini seçebiliriz. Belirleyeceğiniz rulet stratejileri planlarınız dahilinde ilerlerse yüksek miktarlarda para kazandırabilir. Buradaki can alıcı nokta sabırlı ve iradeli olmaktır.

Masada istediğimiz rakama (hatta rakamlara), renklere (black-red), birinci 12 rakama (1st 12), ikinci 12 rakama (2nd 12), üçüncü 12 rakama (3rd 12) veya 1-18 arası (1 to 18), 19-36 (19 to 36) arasında yer alan rakamlara oynayabiliriz. Belirleyeceğimiz strateji cebimize ne kadar para gireceğini belirlemekte önemli rol oynayacaktır. Çünkü elimizdeki tüm parayı yukarda yer alan farklı seçeneklere dağıtabiliriz.

Ruleti diğer casino oyunlarına göre kazançlı kılan şey elimizde çok fazla seçenek olması. Aynı anda istersek hem 35 numaraya hem de siyah renge para yatırabiliriz. Eğer şanslıysak hem 35 rakamı üzerinden hem de siyah renk üzerinden para kazanıp kazancımızı katlayabiliriz.

Kazandıran Rulet Taktikleri

Masaya oturmadan önce kasamızda rulet masası için harcayacağımız parayı belirliyoruz. Örneğin 100 liramız olsun. Masada genelde hangi renkler geliyorsa (örneğimiz için kırmızı olsun) paramızı o renge yatırıyoruz. Renk seçeneklerinden cebimize girecek olan para her zaman koyduğumuzun iki katı oluyor. Kırmızı geldiğini varsayarsak kasamızdaki para 200 lira olmuş oluyor. Bir daha oynayıp paramızı 400’e çıkarma şansımız mevcut. Eğer olur da şanssızlık sonucu kaybedersek pes etmeyip kaybettiğimiz paranın iki katını istediğimiz renge oynuyoruz. Böylece hem zarardan kurtulup hem de kar etmiş oluyoruz.

Rulette bahsettiğimiz taktikleri güvenilir ve iyi sitelerde oynamalısınız. Aksi takdirde kazandığınız paraları çekememe riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumu engellemek için tavsiyeleri okuyarak en iyi siteleri tercih edin.