Rum Başsavcısı'ndan kura sistemine tepki

Çözüm olması ve Federal Mahkeme kurulması halinde ‘anlaşmazlıkların çözümü için’ kura sistemi önerilmesi Rum Başsavcısı’nı rahatsız etti

Rum Başsavcısı Kostas Kliridis, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda federal mahkemedeki olası bir anlaşmazlığın çözülmesi için öneriler arasında bulunan “kura sisteminin” kabul edilkemez olduğunu söyledi.

Politis gazetesi, Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in bir söyleşiye katılarak soruları yanıtladığını ve Kıbrıs sorununun çözümü durumunda oluşacak yargı sistemine değindiğini yazdı.

Habere göre Kliridis konuşmasında, ‘her şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmayacağını’ vurgularken, “ki toplumdan eşit, yani dört Kıbrıslı Rum ve dört Kıbrıslı Türk yargıcın katılımıyla sekiz yargıçtan oluşacak bir yüksek federal mahkemenin oluşturulmasının görüşülmekte olduğunu ifade etti.

Söz konusu yüksek federal mahkemede, kurucu devletlerin birbirleri arasında ya da bir kurucu devlet ile federal hükümet arasındaki anlaşmazlıkların ele alınmasının öngörüldüğünü belirten Kliridis, ayrıca ‘Federal başsavcı ve federal başsavcı yardımcısının olması konusunda uzlaşılmış gibi göründüğünü’ vurguladı.

Söz konusu federal mahkemenin karar alması sürecinde üyeler arasında eşitlik olması durumunda kura çekimi uygulanması önerisine karşı olduğunu ifade eden Kliridis, “Bu öneri kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Kliridis, yüksek federal mahkemede çok ciddi temel konuların çözülmesinin istenmesi ihtimalinin bulunduğunu ve böyle bir kararın kurayla alınmasının kabul edilemez olacağını öne sürerek, “1964’te devletin devamını sağlayanın İhtiyaç Hukuku’nu uygulayan yüksek mahkeme olduğunu” kaydetti.

Avrupa’dan yargıç gelsin

Bu konuda incelenmekte olan pek çok alternatif öneri bulunduğunu belirten Kliridis, bunlardan birinin de Avrupa’dan bir yargıcın çağırılması ve bu yargıcın, ilk olarak tüm yargıçlar arasında oybirliğiyle uzlaşı sağlanmasını, bunun olmaması durumunda ise uzlaşmazlığın aşılması için bir karar alınmasını sağlamaya çalışması olduğunu ifade etti.

Kliridis bir başka soruya karşılık ise, çözümün hukuki açıdan da garanti altına alınması gerektiğini ifade etti ve İngiltere’nin referandumda aldığı AB’den çıkma (Brexit) kararını örnek gösterdi.

Kliridis, bu konuda herhangi bir uzlaşı bulunmadığını söyledi, “İngiltere’nin AB’den çıkma kararıyla ortaya çıkan bazı konular çerçevesinde bizim de bu konularla ilgilenmemiz gerekir” dedi.

“Yabancı uzmanlarla işbirliği içerisinde bu yönde bazı adımlar attıklarını” vurgulayan Kliridis, “Bunca uğraştan sonra bulunan ve referandumlarda da onaylanan çözümün, ilk fırsatta birileri tarafından federal olan ya da olmayan bir mahkemeye taşınması ve yıkılmaması için, hukuki açıdan dayanıksız olmayacağını garanti altına almalıyız” şeklinde konuştu.



