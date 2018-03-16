Rum Dışişleri Bakanı'ndan Guterres'e mesaj

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Roma'da düzenlenen UNRWA ile ilgili bakanlar toplantısı çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Anastasiadis'in müzakerelerin devamı için hazır olduğunu iletti. Christodoulides aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerine de değindi.

Christodoulides KHA’ya yaptığı açıklamalarda “BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiğimiz yaratıcı ve verimli görüşmeden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

Christodoulides, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in defalarca -resmen ya da yazılı olarak- yinelediği gibi müzakerelerin devam etmesi için hazır olduğunu Genel Sekretere ilettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumuna ve eylemlerine ama aynı zamanda Türk tarafınca yapılan açıklamalara değinme fırsatına sahip olduğunu açıklayarak “ne yazık ki bunlar sonuç alıcı müzakereler için uygun koşulların yaratılmasına yardımcı olmuyor” dedi.

Christodoulides’in perşembe günü Roma’da ENİ şirketi ve diğerleriyle yaptığı temaslar konusunda daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.