Rum Lider ve ekibi Guterres'in gelmesine karşı

Rum Lider Nikos Anastasiades ve ekibi BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres'in çizdiği çerçevenin içine girmeme konusunda ısrar ediyor. Guterres'in çizdiği çerçevenin dışında öneriler sunarak masaya gelen ve süreci tıkayarak eksersiz yapılmasını engelleyen Rum Lider Crans Montana'daki müzakere sürecinin ileriye gitmesinden korkuyor. Bu nedenle de BM genel Sekreteri Guterres'in Crans Montana'ya gelmesini istemiyor. Genel Sekreteri'in Crans Montana'ya gelmesi halinde masada kaçacak yeri kalmayacağı bilincinde olan Rum Lider işi zamana yayarak çözüm odaklı müzakere yapmadan Crans Montana'fan ayrılma peşinde koşuyor.