Rum Lider yasayı Yüksek Mahkeme’ye taşıdığı için eleştiriliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Enosis Plebisiti yasası konusundaki tavrı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta eleştirilerin odağı oldu.

Anastasiadis’in yasayı imzalamamasının nedeni olarak siyasi çıkarlar doğrultusunda seçimler gösteriliyor.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politisgazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Enosis plebisitine ilişkin yasayı Yüksek Mahkemeye taşıması konusunda eleştiriler yöneltti.

“Cumhurbaşkanı isteseydi seçenekleri vardı” başlığını manşete çeken gazete,Anastasiadis’in Enosis plebisiti yasasını Yüksek Mahkeme’ye taşıması kararında yaşanan tepkilere değindi ve iç cephenin Anastasiadis’i toplu ateşe tuttuğunu aktardı.

Eski Rum Başsavcı Alekos Kliridis’in değerlendirmesine de yer veren Politis, Başsavcılığın verdiği görüşe rağmen Rum Liderin siyasi açıdan düşünerek yasayı imzalayabileceğini ve bu durumun bir ilk olmadığını belirtti.

Haberde, Anastasiadis’in plebisit yasasını imzalamamasının nedeni olarak siyasi çıkarlar doğrultusunda seçimlerin gösterildiği kaydedildi.

Haravgi gazetesi de, Rum lider Anastasiadis’inEnosis plebisit yasasını imzalamayarak Yüksek Mahkeme’ye sevk etme kararına tepkilerin sürdüğünü aktardı.

AKEL’in; bu durumun yasaya aykırılıkla ilgisi bulunmayıp siyasi olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, Rum liderin tavrında kişisel çıkar gizlendiğini vesonucuna tek başına katlanması gerektiği vurguladığını belirtti.

Haravgi, ayrıca DİSİ içinde de Enosisplebisiti yasasıyla ilgili anayasaya aykırılık görülmediğini kaydetti.