Rum liderden kızdıran açıklama!

Sefa Karahasan /MİLLİYET

Rum Başkanlık Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere yönelik açıklamalarda bulunurken, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile göbek bağını kesmeli. Türkiye ve herhangi bir üçüncü ülkeye bağlı olmadan, bağımsız devlet oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin bir parçası mı, yoksa oluşturulacak Kıbrıs devletinin bir parçası mı olacakları konusunda karar vermeleri gerektiğini savunan Anastasiadis, Türk ordusunun Ada’dan ayrılması ve garantinin kalkması gerektiğini iddia etti.

‘Önce sen kes!’

Anastasiadis, Rumlar ve Türklerin barış içinde yaşayabileceklerini söylerken, “Hem Rumlar hem de Türkler, garantör ülkelerin müdahalesi olmadan yaşayabileceğimizi idrak etmemiz gerektiği konusunda son derece kararlı ve ısrarlıyım” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis’in, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir” yönünde açıklamasına Türkiye’den sert tepki geldi. Milliyet’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Anastasiadis, günlük alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile açıklama yapmalıdır” dedi. Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin kopmaz bir tarihi bağa sahip olduğuna dikkat çeken Türkeş, “Anastasiadis’in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur” diye konuştu. Türkeş, Pekin’de yapılan “Tek Yol Tek Kuşak Uluslararası Forumu”nda yaşadığı olayı da aktardı ve şunları söyledi:

“Forumda Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adına da projelere destek vereceklerini söyledi. Çipras, ne zamandan beridir ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adına uluslararası toplantılarda açıklama yapıyor. Bu bir... İkincisi ise, okullarda Enosis (Ada’nın Yunanistan’a bağlanması) kutlanmasına yönelik kararı alan Rum liderliği. Anastasiadis önce bunlara cevap vermeli. Önce sen kes Yunanistan ile bağlarını...”







‘Kabul etmemiz mümkün değil!’



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anasatasiadis’in, İsviçre’deki müzakerelerin sonuçsuz kalmasından Türkiye’yi sorumlu tutan açıklamalarını değerlendirirken, tüm tarafların, Türkiye’nin yapıcı tutum sergilediğini kabul ettiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Rum tarafının tüm arzusu, tek bir kriteri vardı; adada sıfır asker olacak. Yani Türk askeri tamamen çekilecek. Türkiye’nin garantisi sona erecek, tek taraflı müdahale hakkı hiç olmayacak. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bağlar tamamen kopacak. Bunların arzusu tamamen bu. Böyle saçma bir teklifi, öneriyi kabul etmemiz tabii ki mümkün değil” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Bunları kabul etmeyince de tabii ‘Çözümsüzlüğün sebebi Türkiye’ diyorlar. Gerçekten son derece yanlış, sığ ve iç politikaya yönelik bir açıklama” dedi.