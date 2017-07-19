Rum polisi yaralı denizciyi böyle kurtardı (Video)

Larnaka açıklarında geçtiğimiz gün yaralı bir denizciyi kurtaran Rum polisi o anların videosunu yayınladı.

Panama bayraklı 'Gaz Venezia' isimli gemiden gelen çağrı sonrası harekete geçen Rum polisi kurtarma helikopteri ile Filipin uyruklu olduğu öğrenilen denizciyi gemiden alarak Lefkoşa Hastanesine götürdü.

Videoda kullanılan müziğin ise , ciddi yaralanmalara maruz kalmış bir denizcinin dramatik bir şekilde kurtarılmasını gösteren bir videoda kullanılması şaşkınlık yarattı.

Kaynak: in-cyprus | Çeviri: Haber Kıbrıs